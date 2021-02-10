Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг

Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів та гостей міста 11 лютого залишитись вдома. Лише за кілька днів, прогнозують синоптики, у Львові має випасти місячна норма снігу. Уся снігоочисна техінка, наголошує міський голова, працює в посиленому режимі.

З проханням не виходити далеко за межі дому Садовий звернувся у соцмережах.

До теми Невтішний прогноз: у Львові 11 лютого випаде 100% місячної норми снігу

У Львові залучають техніку приватних компаній

Вся снігоочисна техніка вже зараз працює в посиленому режимі. Також на допомогу залучаємо техніку приватних компаній. Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитись працювати дистанційно,

– порадив міський голова.

Кожна школа у Львові могла обрати формат навчання

Мер зазначив, що кожна школа могла обрати формат навчання до кінця тижня. Питання вирішували спільно з батьками. Попри це, навчальні заклади не закриватимуть в будь-якому разі. Отож діти, які не мають змоги навчатись дистанційно, можуть приходити.

Також Садовий нагадав, що скупчення приватних авто ускладнює роботу снігоочисної техніки та рух громадського транспорту.

А яка ситуація у Києві? У столиці теж готуються до вибриків погоди. Київська влада У столиці теж готуються до вибриків погоди. Київська влада вирішила закрити 11 – 12 лютого дитячі садки та школи через несприятливі погодні умови. Учні навчатимуться дистанційно. Роботодавців батьків школярів та дошкільнят попросили зарахувати їх відсутність на робочому місці, як дистанційну роботу.

Гаряча лінія міста 1580 працює цілодобово, отож у разі необхідності туди можна звертатись.