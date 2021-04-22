Потрібна їжа для розуму, – Садовий запропонував уряду відчинити у червоній зоні музеї та театри

Джерело:Львівська міськрада
Згідно з обмеженнями червоної зони, у Львові наразі заборонена робота музеїв, книгарень, галерей та театрів. Мер міста Андрій Садовий планує звернутись до уряду з проханням дозволити їхню роботу.
Через складну ситуацію з коронавірусом Львівщина 25 березня перейшла до червоної карантинної зони. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
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Під час засідання сесії Львівської міськради Садовий озвучив, що хотів би звернутись до уряду щодо відкриття музеїв, книгарень, театрів та галерей у містах червоної зони.
Червона зона має свої обмеження. Ми намагаємось бути максимально зрозумілими і йти на крок вперед. Я б хотів звернутись до уряду, щоб він дозволив працювати книгарням, театрам і мистецьким галереям, адже потрібна також їжа для розуму,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що така практика має право на життя й у Львові, й в Україні, адже часто люди, які перебувають вдома, мають багато проблем на карантині.
"Не думаю, що коли людина одна на всю кімнату в музеї – це проблема", – підсумував Садовий.
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