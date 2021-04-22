Потрібна їжа для розуму, – Садовий запропонував уряду відчинити у червоній зоні музеї та театри

Згідно з обмеженнями червоної зони, у Львові наразі заборонена робота музеїв, книгарень, галерей та театрів. Мер міста Андрій Садовий планує звернутись до уряду з проханням дозволити їхню роботу.

Через складну ситуацію з коронавірусом Львівщина 25 березня перейшла до червоної карантинної зони. Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

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Садовий пропонує відчинити театри та галереї у червоній зоні

Під час засідання сесії Львівської міськради Садовий озвучив, що хотів би звернутись до уряду щодо відкриття музеїв, книгарень, театрів та галерей у містах червоної зони.

Червона зона має свої обмеження. Ми намагаємось бути максимально зрозумілими і йти на крок вперед. Я б хотів звернутись до уряду, щоб він дозволив працювати книгарням, театрам і мистецьким галереям, адже потрібна також їжа для розуму,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що така практика має право на життя й у Львові, й в Україні, адже часто люди, які перебувають вдома, мають багато проблем на карантині.

"Не думаю, що коли людина одна на всю кімнату в музеї – це проблема", – підсумував Садовий.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 61,69 тисячі людей. 45,59 тисячі хворих вже одужали, а 1503 пацієнти померли.

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Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону.

Своєю чергою, у Львові продовжили локдаун до 4 травня та дещо послабити карантинні обмеження.

У місті відновили роботу початкових шкіл, літніх майданчиків та непродовольчих ринків.

З 25 березня Львів перебуває у червоній карантинній зоні. Жорсткий карантин у місті триває з 19 березня.

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