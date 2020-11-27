Мер Львова Андрій Садовий запропонував фракції "Європейська Солідарність" обрати кількох кандидатів на пост секретаря Львівської міськради. Також він закликав й інші партій підготувати пропозиції, якщо кандидат від "ЄС" не отримає підтримки.

Міський голова зазначив, що найкращі кандидатури на посаду секретаря мерії він бачить серед депутатів "Самопомочі". Однак така пропозиція не отримає великої підтримки серед депутатів міськради. Про це Садовий розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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Садовий звернувся до депутатів ЛМР

Садовий зазначив, що депутатів Львівської міськради обирав не він, а люди. Тому, "керуючись логікою та вибором львів'ян", мер міста звернувся з пропозицією до найбільшої фракції ЛМР – "Європейської Солідарності".

Керуюсь логікою та вибором львів‘ян і пропоную найбільшій фракції Львівської міської ради партії "Європейська солідарність" запропонувати кілька кандидатур, серед своїх депутатів, на посаду секретаря ради. Іншим фракціям варто також підготувати свої пропозиції на випадок, якщо кандидатура від "ЄС" не знайде підтримки у залі,

– заявив мер Львова.

Садовий додав, що він налаштований шукати компроміси, незважаючи на "дивний старт" роботи нової каденції ЛМР. Міський голова впевнений, що Львову не потрібні скандали – місту необхідний розвиток.

Зверніть увагу! Секретар міської ради – це заступник міського голови, який координує роботу депутатського корпусу. Його обирають з-поміж депутатів мерії. Якщо мер припиняє свої повноваження, його функції починає виконувати секретар.