Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не хворіє на коронавірус. Зокрема, про це свідчить свіжий результат ПЛР-тесту. Раніше COVID-19 підхопила дружина львівського міського голови Катерина та її мати.

Заява Садового щодо нового результату COVID-тесту

Про це мер Львова написав у фейсбуці. Садовий повідомив, що вранці 30 жовтня здав ПЛР-тест. І уже ввечері отримав результат. Він виявився негативним. Щоправда, в понеділок, 2 листопада, він збирається зробити ще один тест.

Цікаво Результати виборів у Львові: хто пройшов у другий тур

Раніше міський голова Львова повідомляв, що змушений піти на самоізоляцію. Після негативного тесту він і надалі витримуватиме паузу щодо публічних зустрічей. А повернеться вже до роботи, якщо і результат другого тесту буде негативним.

Катерина з мамою почуваються добре. Дякую всім, хто пише та телефонує! Бережіть себе та близьких!

– наголосив Андрій Садовий.

Що цьому передувало

27 жовтня Садовий повідомив, що в його дружини та тещі підтвердили коронавірус. Натомість сам міський голова Львова отримав негативний ПЛР-тест.

За його словами, поки дружина та її мати не отримають негативні ПЛР-тести, він з ними не контактуватиме.

Щодо свого стану Садовий запевнив, що почувається добре та не має жодних симптомів.

Зауважимо! За добу 29 жовтня в Україні вперше за час епідемії підтвердили понад 8 тисяч випадків COVID-19, а саме 8 312 нових хворих. Таким чином, загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729. Водночас 155 026 пацієнтів вже одужали, але 7 041 пацієнтів померли.