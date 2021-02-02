У 2021 році з бюджету Львова у державний бюджет планують вилучити понад 750 мільйонів гривень. Тому мер міста Анрій Садовий звернувся до уряду з проханням прийняти правильне рішення, адже ці гроші необхідні місту для реалізації проєктів та виплати зарплат медикам і вчителям.

Джерело: Львівська міськрада

Садовий зазначив, що його хвилює питання реверсної дотації. Львів повинен сплатити у держбюджет 750 мільйонів гривень, проте надлишку грошей у міському бюджеті немає.

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Чому Садовий виступив проти вилучення 750 мільйонів гривень до держбюджету

За словами Садового, реверсна дотація можлива, якщо місто має надлишок грошей. Проте цьогоріч, зважаючи на пандемію коронавірусу, у Львові цього немає.

Приклад минулого року – ми недоотримали до загального фонду бюджету орієнтовно 460 мільйонів гривень, а держава ще 591 мільйон гривень забрала у нас, а це ж мала б бути дотація вирівнювання і мали б забрати 100 мільйонів гривень. Бо розрахунок був зроблений по 2018 році, коли був ріст,

– зазначив Садовий.

Схожу ситуацію можна спостерігати й у 2021 році – розрахунок на цей рік міністерство фінансів розробило за результатами 2019 року, коли не було ні коронавірусу, ні пандемії. Отож, з міського бюджету планують вилучити понад 750 мільйонів гривень. За словами Садового – це бандитизм.

Що таке реверсна дотація Реверсна дотація – це гроші, які передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів. Так, потім вони розподіляються державою як базові дотації – з держбюджету до місцевих бюджетів.

Садовий звернувся до уряду

Садовий звернувся до депутатів Верховної Ради, міністерства фінансів та уряду з проханням не вилучати з міського бюджету Львова 750 мільйонів гривень.

"Не можна ці кошти забирати, це не чесно, вони нам потрібні. Це наші кошти, які у нас балансують бюджет, щоб ми могли виконати ті функції, які навіть держава нам делегувала – треба платити зарплату медикам, вчителям, соціальним працівникам. Відповіді поки нема", – додав міський голова.

Садовий зазначив, що він говорив щодо цього з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він пообіцяв, що у березні буде зрозуміло, чи дадуть Львову на цю суму субвенцію чи дотацію.