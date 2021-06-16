Самбірський Хатіко: покинутий пес місяць чекає свого горе-господаря – фото

Користувачі мережі стурбовані долею пса. Вони просять місцевих жителів допомогти чотирилапому.

Цікаво У Дніпрі помітили рожевого собаку: фарба була на носі та кігтях – фото

Покинутий собака місяць чекає на свого господаря

Місцевий житель Ігор Макаров розповів, що у селі Дубрівка на зупинці громадського транспорту живе домашній собака. Пса місяць тому викинув його господар. Вірний чотирилапий досі його чекає й не відходить від місця.

Хто дивився фільм "Хатіко"? Ось він живий приклад вірності. Цю собаку викинули в селі Дубрівка Самбірського району на зупинці місяць тому,

– зазначив чоловік.

Користувачів мережі неабияк схвилювало фото пса. Вони дивуються жорстокості господаря, який його покинув.

"Люди не заслужили собак";

"Маю надію, що хтось з місцевих дає йому щось поїсти";

"Нелюди страшні";

"А в Самборі що немає людини, яка може подарувати собаці дім та любов?";

"На жаль, нікого це не дивує".



Собака чекає господаря, який його покинув / Фото "Самбір"