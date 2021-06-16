Самбірський Хатіко: покинутий пес місяць чекає свого горе-господаря – фото

У Самбірському районі місцеві жителі помітили гарного білого собаку. Пса близько місяця тому викинув на вулицю його господар. Чотирилапий досі його чекає.

Користувачі мережі стурбовані долею пса. Вони просять місцевих жителів допомогти чотирилапому.

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Покинутий собака місяць чекає на свого господаря

Місцевий житель Ігор Макаров розповів, що у селі Дубрівка на зупинці громадського транспорту живе домашній собака. Пса місяць тому викинув його господар. Вірний чотирилапий досі його чекає й не відходить від місця.

Хто дивився фільм "Хатіко"? Ось він живий приклад вірності. Цю собаку викинули в селі Дубрівка Самбірського району на зупинці місяць тому,

– зазначив чоловік.

Користувачів мережі неабияк схвилювало фото пса. Вони дивуються жорстокості господаря, який його покинув.

"Люди не заслужили собак";

"Маю надію, що хтось з місцевих дає йому щось поїсти";

"Нелюди страшні";

"А в Самборі що немає людини, яка може подарувати собаці дім та любов?";

"На жаль, нікого це не дивує".



Собака чекає господаря, який його покинув / Фото "Самбір"