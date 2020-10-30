У місті Самбір, що на Львівщині, 29 жовтня автівка Toyota збила 59-річного місцевого жителя. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям, – він помер на місці ДТП.

ДТП трапилась на вулиці Степана Бандери близько 21:40. Водій, який збив пішохода, втік з місця аварії. Проте поліцейські все ж його знайшли. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік на смерть збив пішохода

До поліції зателефонували небайдужі перехожі. Вони розповіли, що на вулиці Бандери невідомий водій збив чоловіка та втік.

Внаслідок ДТП 59-річний пішохід загинув на місці.

Водія-втікача шукали працівники усіх служб поліції.

Врешті правоохоронці встановили, що втікач – 62-річний житель Самбора. Саме він, керуючи автомобілем Toyota, збив пішохода.

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, як передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали водія Toyota. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.



За смертельний наїзд на чоловіка водієві загрожує до 8 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини