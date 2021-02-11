У Самборі чоловік стріляв у собаку з вікна / 24 канал

У Самборі правоохоронці встановили особу зловмисника, який 10 лютого розстріляв у собаку з пневматичної гвинтівки. Тварина залишилась живою, а її кривдник невдовзі отримає заслужене покарання.