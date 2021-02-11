У Самборі чоловік розстріляв собаку з пневматичної гвинтівки: фото

У Самборі правоохоронці встановили особу зловмисника, який 10 лютого розстріляв у собаку з пневматичної гвинтівки. Тварина залишилась живою, а її кривдник невдовзі отримає заслужене покарання.
Постраждалий собака потрапив у руки ветеринарів. Йому надали усю необхідну допомогу й випустили на вулицю.
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Як чоловік стріляв у собаку
- Близько 10:40 10 лютого правоохоронцям зателефонувала жителька Самбора.
- Жінка розповіла, що якісь невідомі люди стріляють у собаку з вікна однієї з квартир у центрі міста.
- На місце події виїхали слідчі, дільничні офіцери поліції Самбірського райвідділу поліції та патрульні.
- Правоохоронці встановили, що постріли здійснювали з пневматичної зброї з вікна 2 поверху одного з будинків на площі Ринок.
- Поліцейські з'ясували, що до правопорушення був причетний 55-річний місцевий житель.
- У нього знайшли та вилучили пневматичну гвинтівку марки Hatsan.
- Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
- Собаку відвезли у ветеринарну клініку та надали усю необхідну допомогу.
55-річний чоловік стріляв у собаку з гвинтівки / Фото поліції Львівщини