У Самборі чоловік розстріляв собаку з пневматичної гвинтівки: фото

11 лютого 2021 , 17:56
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Джерело:

поліція Львівщини

У Самборі правоохоронці встановили особу зловмисника, який 10 лютого розстріляв у собаку з пневматичної гвинтівки. Тварина залишилась живою, а її кривдник невдовзі отримає заслужене покарання.

Постраждалий собака потрапив у руки ветеринарів. Йому надали усю необхідну допомогу й випустили на вулицю.

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Як чоловік стріляв у собаку

  • Близько 10:40 10 лютого правоохоронцям зателефонувала жителька Самбора.
  • Жінка розповіла, що якісь невідомі люди стріляють у собаку з вікна однієї з квартир у центрі міста.
  • На місце події виїхали слідчі, дільничні офіцери поліції Самбірського райвідділу поліції та патрульні.
  • Правоохоронці встановили, що постріли здійснювали з пневматичної зброї з вікна 2 поверху одного з будинків на площі Ринок.
  • Поліцейські з'ясували, що до правопорушення був причетний 55-річний місцевий житель.
  • У нього знайшли та вилучили пневматичну гвинтівку марки Hatsan.
  • Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
  • Собаку відвезли у ветеринарну клініку та надали усю необхідну допомогу.


55-річний чоловік стріляв у собаку з гвинтівки / Фото поліції Львівщини