На цвинтарі у Самборі вандали спаплюжили могили: фото
У Самборі на міському кладовищі невідомі спаплюжили 5 могил. Зловмисники розмалювали портрети та ікони на надгробках. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Джерело:поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
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Вандали спаплюжили 5 могил у Самборі
Місцевий письменник та журналіст Микола Сенейко 27 квітня поширив допис на своїй фейсбук-сторінці, у якому розповів, що вандали зіпсували 5 могил на кладовищі. Невідомі розмалювали чорним маркером портрети померлих – намалювали посмішки, закреслили очі тощо.
У Самборі на старому кладовищі вандали-"художники" розмалювали портрети на п'ятьох могилах давно померлих. До чого котимось? Це ж все-таки "робота" живих,
– зазначив Сенейко.
Вандали розмалювали портрети на могилах / Фото Миколи Сенейка
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Правоохоронці проводять розслідування
- У поліції розповіли, що 27 квітня близько 17:50 за допомогою до правоохоронців звернулась місцева жителька.
- Вона розповіла, що на кладовищі невідомі розмалювали пам'ятники.
- Не гаючи часу, правоохоронці виїхали на місце інциденту.
- Там вони побачили, що на території старого і нового кладовища на кількох пам'ятниках вандали розмалювали чорними маркерами фотографії та ікони.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою".
- Винним може загрожувати від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
- Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення.
- Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження / Фото Миколи Сенейка
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Миколи Сенейка
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