У Самборі на міському кладовищі невідомі спаплюжили 5 могил. Зловмисники розмалювали портрети та ікони на надгробках. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

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Вандали спаплюжили 5 могил у Самборі

Місцевий письменник та журналіст Микола Сенейко 27 квітня поширив допис на своїй фейсбук-сторінці, у якому розповів, що вандали зіпсували 5 могил на кладовищі. Невідомі розмалювали чорним маркером портрети померлих – намалювали посмішки, закреслили очі тощо.

У Самборі на старому кладовищі вандали-"художники" розмалювали портрети на п'ятьох могилах давно померлих. До чого котимось? Це ж все-таки "робота" живих,

– зазначив Сенейко.



Вандали розмалювали портрети на могилах / Фото Миколи Сенейка

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Правоохоронці проводять розслідування

У поліції розповіли, що 27 квітня близько 17:50 за допомогою до правоохоронців звернулась місцева жителька.

Вона розповіла, що на кладовищі невідомі розмалювали пам'ятники.

Не гаючи часу, правоохоронці виїхали на місце інциденту.

Там вони побачили, що на території старого і нового кладовища на кількох пам'ятниках вандали розмалювали чорними маркерами фотографії та ікони.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою".

Винним може загрожувати від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Слідчі відкрили кримінальне провадження / Фото Миколи Сенейка



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Миколи Сенейка