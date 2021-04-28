На цвинтарі у Самборі вандали спаплюжили могили: фото

Читать новость на русском

Джерело:

поліція Львівщини

У Самборі на міському кладовищі невідомі спаплюжили 5 могил. Зловмисники розмалювали портрети та ікони на надгробках. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

До теми У Хотині невідомі понівечили могилу бійця АТО: фото

Вандали спаплюжили 5 могил у Самборі

Місцевий письменник та журналіст Микола Сенейко 27 квітня поширив допис на своїй фейсбук-сторінці, у якому розповів, що вандали зіпсували 5 могил на кладовищі. Невідомі розмалювали чорним маркером портрети померлих – намалювали посмішки, закреслили очі тощо.

У Самборі на старому кладовищі вандали-"художники" розмалювали портрети на п'ятьох могилах давно померлих. До чого котимось? Це ж все-таки "робота" живих,
– зазначив Сенейко.


Вандали розмалювали портрети на могилах / Фото Миколи Сенейка

Зауважте У Росії вандали спалили могилу хокеїста Локомотива, який загинув в авіакатастрофі

Правоохоронці проводять розслідування

  • У поліції розповіли, що 27 квітня близько 17:50 за допомогою до правоохоронців звернулась місцева жителька.
  • Вона розповіла, що на кладовищі невідомі розмалювали пам'ятники.
  • Не гаючи часу, правоохоронці виїхали на місце інциденту.
  • Там вони побачили, що на території старого і нового кладовища на кількох пам'ятниках вандали розмалювали чорними маркерами фотографії та ікони.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "наругу над могилою".
  • Винним може загрожувати від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
  • Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення.
  • Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Слідчі відкрили кримінальне провадження / Фото Миколи Сенейка


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Миколи Сенейка