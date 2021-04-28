На цвинтарі у Самборі вандали спаплюжили могили: фото

Джерело:поліція Львівщини
У Самборі на міському кладовищі невідомі спаплюжили 5 могил. Зловмисники розмалювали портрети та ікони на надгробках. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
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Місцевий письменник та журналіст Микола Сенейко 27 квітня поширив допис на своїй фейсбук-сторінці, у якому розповів, що вандали зіпсували 5 могил на кладовищі. Невідомі розмалювали чорним маркером портрети померлих – намалювали посмішки, закреслили очі тощо.
У Самборі на старому кладовищі вандали-"художники" розмалювали портрети на п'ятьох могилах давно померлих. До чого котимось? Це ж все-таки "робота" живих,
– зазначив Сенейко.
Вандали розмалювали портрети на могилах / Фото Миколи Сенейка
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Слідчі відкрили кримінальне провадження / Фото Миколи Сенейка
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Миколи Сенейка