НАБУ та САП 7 жовтня завершили розслідування справи про розкрадання природного газу на Львівщині на 729,8 мільйона гривень. У справі є 5 підозрюваних. Це директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ.

Протягом 2016 – 2017 років директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" низку договорів про закупівлю газу для опалення будинків жителів Львівщини. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Як саме розкрадали газ на Львівщині

Після підписання угод "Нафтогаз" постачав Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Внаслідок чого прибуток від виробництва електрики цими ТЕЦ перевищив 60%.

Цікаво, що Нацкомісія, яка регулює сферу енергетики та комунальні послуги, заклала у тариф всього 3 – 5%.

Завдяки цій схемі, за версією слідства, ТЕЦ отримали шалені прибутки, завдавши аналогічних збитків "Нафтогазу".

У 2016 – 2017 роках учасники схеми отримали 151,8 мільйона кубічних метрів природного газу. Прибутки від його використання, за версією слідства, отримали ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ".

Цікаво! За інформацією ZAXID.NET, власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщині є колишній голова Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич та його брат, львівський бізнесмен та нардеп України 8 скликання Богдан Дубневич.

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Що загрожує зловмисникам за розкрадання газу

Двом колишнім директорам "Енергія – Новий Розділ" і "Енергія – Новояворівськ" та раднику директора "Енергія", який, за даними слідства, був організатором схеми, інкримінують такі злочини:

Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі – карається від 7 до 12 років ув'язнення та конфіскацією майна.

та конфіскацією майна. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – карається від 8 до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки – карається ув'язненням терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та штрафом від 525,5 тисячі гривень до 1,576 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У САП повідомили, що підозрювані раніше вчиняли аналогічний злочин: справу щодо привласнення газу на 1,4 мільярда гривень розглядають у ВАКС з грудня 2019 року. Таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 мільярда гривень.

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Двом зловмисникам вже повідомили про підозру

Слідчі вже повідомили про підозру у привласненні майна та відмиванні доходів колишньому технічному директору "Енергія – Новий Розділ" та колишньому фінансовому директору підприємств "Енергія – Новий Розділ" та "Енергія – Новояворівськ".

Матеріали справи скерували для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам. Після цього обвинувальний акт скерують до Вищого антикорупційного суду.