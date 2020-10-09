Розкрадання газу на Львівщині на 730 мільйонів: САП завершила розслідування
НАБУ та САП 7 жовтня завершили розслідування справи про розкрадання природного газу на Львівщині на 729,8 мільйона гривень. У справі є 5 підозрюваних. Це директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ.
Протягом 2016 – 2017 років директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" низку договорів про закупівлю газу для опалення будинків жителів Львівщини. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Як саме розкрадали газ на Львівщині
- Після підписання угод "Нафтогаз" постачав Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ газ за цінами суттєво нижчими від ринкових. Внаслідок чого прибуток від виробництва електрики цими ТЕЦ перевищив 60%.
- Цікаво, що Нацкомісія, яка регулює сферу енергетики та комунальні послуги, заклала у тариф всього 3 – 5%.
- Завдяки цій схемі, за версією слідства, ТЕЦ отримали шалені прибутки, завдавши аналогічних збитків "Нафтогазу".
- У 2016 – 2017 роках учасники схеми отримали 151,8 мільйона кубічних метрів природного газу. Прибутки від його використання, за версією слідства, отримали ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ".
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Що загрожує зловмисникам за розкрадання газу
Двом колишнім директорам "Енергія – Новий Розділ" і "Енергія – Новояворівськ" та раднику директора "Енергія", який, за даними слідства, був організатором схеми, інкримінують такі злочини:
- Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі – карається від 7 до 12 років ув'язнення та конфіскацією майна.
- Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – карається від 8 до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
- Службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки – карається ув'язненням терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та штрафом від 525,5 тисячі гривень до 1,576 мільйона гривень.
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Двом зловмисникам вже повідомили про підозру
Слідчі вже повідомили про підозру у привласненні майна та відмиванні доходів колишньому технічному директору "Енергія – Новий Розділ" та колишньому фінансовому директору підприємств "Енергія – Новий Розділ" та "Енергія – Новояворівськ".
Матеріали справи скерували для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам. Після цього обвинувальний акт скерують до Вищого антикорупційного суду.