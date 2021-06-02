СБУ підозрює керівника "Львівелектротрансу" в привласненні 1 мільйона гривень: фото

Співробітники СБУ підозрюють посадовців "Львівлектротрансу" у привласненні 1 мільйона гривень з міського бюджету. Слідчі вже повідомили керівнику ЛКП про підозру.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усіх людей, які були причетними до розкрадання бюджетних грошей.

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Посадовців підозрюють у привласненні мільйона гривень

На Львівщині співробітники СБУ викрили корупційну схему, яку організували посадовці "Львівелектротрансу".

За матеріалами слідства, чиновники привласнили майже 1 мільйон гривень через публічні закупівлі електроенергії для ЛКП.

Оперативники встановили, що посадовці безпідставно укладали додаткові угоди в інтересах конкретного підприємства.

Під час розслідування правоохоронці повністю задокументували протиправну схему.

За матеріалами СБУ провели аудиторське дослідження, товарознавчу та економічну експертизи.

Вони підтвердили, що бюджету завдали мільйонних збитків.



Посадовців підозрюють у привласненні мільйона гривень / Фото СБУ

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили керівнику "Львівелектротрансу" про підозру в "заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем". Якщо суд визнає посадовця винним, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Слідчі перевіряють причетність до цієї схеми й інших посадовців Львівської міськради.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото СБУ

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Що розповіли у Львівській міськраді

У пресслужбі ЛМР заявили, що в правоохоронців виникли питання щодо економії бюджетних грошей під час закупівлі електроенергії без посередників. Слідчі порушили кримінальне провадження й наразі встановлюють причетність до злочину керівництва ЛКП "Львівелектротранс".

Завдяки закупівлі електроенергії без посередників за пів року ЛКП "Львівелектротранс" зекономило 5,3 мільйона гривень коштів громади міста. Однак, правоохоронні органи мають запитання. Львівська міська рада готова сприяти розслідуванню,

– зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

У пресслужбі ЛМР додали, що міськрада очікує об'єктивного розслідування та буде всіляко сприяти правоохоронцям.