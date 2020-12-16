Служба Безпеки України 16 та 17 грудня проводитиме антитерористичні навчання на Львівщині. Жителів Львова та області просять зберігати спокій.

Навчання будуть відбуватись умовах, максимально наближених до реальних. Співробітники СБУ використовуватимуть спеціальне обладнання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Управління СБУ у Львівській області.

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Як відбуватимуться антитерористичні навчання

Антитерористичні навчання проводитимуть у Львові та прилеглих районах 16 та 17 грудня.

Співробітники СБУ використовуватимуть спецобладнання, а саме навчання пройде в умовах, максимально наближених до реальних.

Жителів Львівщини просять поставитись до цього з розумінням та зберігати спокій.

Під час навчання на окремих територіях Львівщини можливе тимчасове запровадження особливого режиму – обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автівок тощо.

СБУ просить жителів Львівщини мати при собі документи

Пресслужба СБУ просить жителів Львова та туристів мати при собі документи, що посвідчують особу, при пересуванні містом. Усі дії співробітників СБУ відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Зверніть увагу! У СБУ наголосили, що, якщо людина знайде підозрілий предмет чи матиме інформацію щодо диверсій та терористичних дій, вона повинна зателефонувати на гарячу лінію УСБУ Львівщини за телефоном (032) 261-61-42 або у поліцію з номером 102.