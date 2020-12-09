У селі Верхня Рожанка, що на Львівщині, 7 грудня декілька місцевих жителів оголосили про створення окремої сільради. Вони обрали голову "органу" та депутатів й ухвалили рішення про зміну державного прапора у селі на жовто-синій. СБУ почала розслідування.

Засідання жителів села Верхня Рожанка відбувалось під керівництвом скандального активіста Анатолія Балахніна. СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо самопроголошеної сільради. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як у Верхній Рожанці створили сільраду

Член організації "Stop корупції" Віктор Палас виклав у мережу відео "засідання" місцевих жителів Верхньої Рожанки.

На ньому видно, що близько 15 людей зібрались на кухні приватного помешкання та почали створення окремої сільради.

Учасники "засідання" обрали голову новоствореного органу та депутатів.

Очільницею Верхньорожанківської сільради стала Богдана Шкелебей.

Дивіться відео створення Верхньорожанківської сільради:

Цікаво! У село Верхня Рожанка мешкають понад 1,1 тисячі жителів. До 2017 року село було у складі Нижньорожанківської сільради, а потім увійшло до Славської ОТГ. Тому, за українським законодавством, у Верхній Рожанці може бути лише староста й аж ніяк не окрема сільрада.

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Як відбувались збори місцевих жителів села

Збори місцевих жителів Верхньої Рожанки проводив керівник громадської організації "Багнет нації" Анатолій Балахін. Він заявив, що Славська ОТГ, до складу якої входить село, є "неконституційною". Тому, за його словами жителі Верхньої Рожанки можуть створити свою сільраду.

Пізніше Балахнін передав новообраній очільниці "сільради" рішення зборів.

Це ваші повноваження. Більше повноважень на цій території, ніж у вас, ніколи ні в кого не було. Це максимум, який можливий. Це максимальна довіра, це максимально легально і легітимно. Я вас вітаю з цим,

– підсумував Балахін.

Після цього учасники зборів вирішили змінити у селі державний прапор, щоб відрізнятись від решти країни. Так, у Верхній Рожанці держпрапор став жовто-блакитним, замість затвердженого у Конституції України блакитно-жовтого.

За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за "дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

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