СБУ викрила львівську фірму, яка масово підробляла ПЛР-тести: фото

Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини та співробітники СБУ. В офісах фірми та автомобілях затриманих провели обшуки.

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Зловмисники фальсифікували ПЛР-тести

Правоохоронці встановили, що 5 львів'ян віком від 30 до 52 років виготовляли та продавали підроблені негативні ПЛР-тести під брендом відомих офіційних медустанов.

під брендом відомих офіційних медустанов. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди , бланки та печатки лабораторій.

, бланки та печатки лабораторій. За інформацією слідства, схему організували підприємці, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон.

за кордон. Негативний тест на коронавірус вони пропонували своїм клієнтам як додаткову послугу.

Схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році .

. Фальсифікована довідка була готова впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 гривень.

Ціна залежала від рівня якості фальшивки, адже довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювали дорожче.

Протягом місяця фірма виготовляла до 200 підробок.



Правоохоронці викрили фірму, яка підробляла ПЛР-тести / Фото СБУ

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Правоохоронці проводять розслідування

В офісах та автівках зловмисників провели 6 обшуків. Під час них слідчі вилучили офіційну документацію, сфальсифіковані ПЛР-тести українською та польською мовами, підроблені печатки українською та арабською мовами, комп'ютери та інші речові докази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "шахрайство". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усіх осіб, які були причетними до цього злочину.



Її організували 5 львів'ян / Фото СБУ



Підроблена довідка коштувала від 600 до 800 гривень / Фото СБУ



Правоохоронці провели 6 обшуків / Фото СБУ



Досудове розслідування триває / Фото СБУ