СБУ затримала на хабарі голову одного з лісгоспів Львівщини: фото
На Львівщині співробітники СБУ 16 квітня затримали на хабарі голову одного з лісгоспів. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Посадовцеві загрожує до 10 років у в'язниці.
Джерело:поліція Львівщини
Голову лісгоспу затримали під час отримання хабаря. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Голову лісгоспу затримали на хабарі
- Розслідування проводили співробітники поліції Львівщини та СБУ.
- Правоохоронці встановили, що 58-річний голова одного з лісогосподарських підприємств отримав 46,1 тисячі гривень хабаря.
- Гроші посадовець взяв за відпуск лісу з території лісгоспу без документального оформлення, накладної та офіційної оплати.
- Правоохоронці затримали його 16 квітня під час отримання хабаря.
Голову лісгоспу затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці продовжують проводити розслідування
Слідчі повідомили посадовцеві про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Суд обрав посадовцеві запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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