На Львівщині співробітники СБУ 16 квітня затримали на хабарі голову одного з лісгоспів. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Посадовцеві загрожує до 10 років у в'язниці.

Голову лісгоспу затримали під час отримання хабаря. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Голову лісгоспу затримали на хабарі

Розслідування проводили співробітники поліції Львівщини та СБУ.

Правоохоронці встановили, що 58-річний голова одного з лісогосподарських підприємств отримав 46,1 тисячі гривень хабаря.

Гроші посадовець взяв за відпуск лісу з території лісгоспу без документального оформлення, накладної та офіційної оплати.

Правоохоронці затримали його 16 квітня під час отримання хабаря.



Голову лісгоспу затримали на хабарі / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці продовжують проводити розслідування

Слідчі повідомили посадовцеві про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Суд обрав посадовцеві запобіжний захід / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини