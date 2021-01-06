На Львівщині працівника СБУ підозрюють у розтраті ювелірних виробів, які перебували під арештом. Мовиться про золото та срібло, вагою понад 24 кілограми.

Цьому слідчому вже повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, зазначили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Відомо, що ювелірні засоби вилучили ще в листопаді 2018 року – в громадянина України в аеропорті "Львів".

За даними слідства, вже у січні 2019 року СБУшник повернув чоловіку золото та срібло. Попри те, що знав про накладений на них арешт.

Після цього українець, який отримав назад вилучені ювелірні вироби, розтратив. Загальна сума, яку він отримав, сягнула 8 650 715 гривень.

Гучні операції СБУ: