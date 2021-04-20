У селі на Львівщині утворилось велике карстове провалля неподалік житлового будинку – фото

У селі Піски, що неподалік Щирця, 20 квітня утворилось карстове провалля ґрунту діаметром 30 метрів. Поруч з ним пролягає місцева дорога, а за 25 метрів розташований житловий будинок.

Карстове провалля утворилось за одну ніч. Чоловіка, який жив у будинку поруч, евакуювали.

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У селі виникло велике карстове провалля

Голова Щирецької ОТГ, до якої належить село Піски, Олег Василишин розповів, що карстове провалля утворилося за ніч. Його виявили вранці 20 квітня.

Біля дороги й за 25 метрів до житлового будинку трапився обвал ґрунту діаметром близько 30 метрів та глибиною 10 метрів. Мешканця будинку, що розташований поруч, евакуювали. Наразі карстове провалля обгородили стрічкою.

Поставили контрольні мітки поблизу провалля, щоби побачити, чи буде обсипатися далі чи ні. Також мітки поставили на будинку. Наразі фахівці сказали спостерігати. До нього неможливо наблизитися, бо є небезпека для людей. Територію обгородили,

– розповів Василишин.

Подальші дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації вирішать на засіданні комісії ТЕБ і НС.

Василишин додав, що село Піски розміщене на карстових порожнинах. Провалля у селі утворюються не вперше – це вже третій випадок. У 1973 році приблизно у цьому ж місці виникло карстове провалля. Інший випадок трапився у селі у 2010 році, проте тоді обвал ґрунту завдав шкоди будинкам. Як і в попередні рази, це провалля планують засипати глиною.

Що таке карстове провалля Карстове провалля (вирви) – це западина на поверхні землі, яка виникла внаслідок розчинення гірських порід поверхневими чи підземними водами. Карстові вирви можуть мати різні розміри – діаметр та глибину від метра кількох сотень метрів. Вони можуть утворюватися як поступово, так і раптово, й виникати у різних місцях усього світу.

Дивіться фото карстового провалля у селі Піски / Фото Наталії Садової