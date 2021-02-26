Шахрайство на майже мільйон гривень: заступнику мера Червонограда повідомили про підозру – фото

Слідчі повідомили заступнику мера Червонограда та 42-річному львівському підприємцю про підозри у шахрайстві та службовій недбалості під час закупівлі шкільних парт та стільців. Сума збитків, які завдали міському бюджету, становить 934 тисячі гривень.

Правоохоронці задокументували факт шахрайства при закупівлі шкільних парт в межах програми "Нова українська школа". Наразі слідчі продовжують проводити розслідування.

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У чому підозрюють посадовця та підприємця

Наприкінці 2018 року 42-річний підприємець зі Львова переміг у тендері в межах програми "Нова українська школа" на постачання понад 800 комплектів шкільних меблів для загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району.

в межах програми "Нова українська школа" на постачання для загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району. Чинний заступник голови Червоноградської міськради , який на той час працював директором комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району", уклав з переможцем тендеру угоду на постачання парт та стільців на 934 тисячі гривень.

, який на той час працював директором комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району", на постачання парт та стільців на 934 тисячі гривень. За умовами договору, меблі повинні були відповідати рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим в Україні.

Проте, підприємець з акупив меблі в іншої фірми.

Вони були непридатні для використання за своїм прямим призначенням, тому учні не могли ними користуватись.

за своїм прямим призначенням, тому учні не могли ними користуватись. Своєю чергою, 61-річний посадовець не пересвідчився у якості парт та стільців.

та стільців. Він доручив прийняти ці непридатні для використання меблі, скерувати їх у 50 навчальних закладів району та повністю оплатити рахунок .

. Так, сума збитків, які завдали місцевому бюджету, склала понад 934 тисячі гривень.



Меблі коштували майже мільйон гривень / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили посадовцеві про підозру у "службовій недбалості". Санкція статті передбачає покарання – від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та від 4,25 до 12,75 тисячі штрафу.

Підприємцю повідомили про підозру у "шахрайстві". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури