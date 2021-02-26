Шахрайство на майже мільйон гривень: заступнику мера Червонограда повідомили про підозру – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
Слідчі повідомили заступнику мера Червонограда та 42-річному львівському підприємцю про підозри у шахрайстві та службовій недбалості під час закупівлі шкільних парт та стільців. Сума збитків, які завдали міському бюджету, становить 934 тисячі гривень.
Правоохоронці задокументували факт шахрайства при закупівлі шкільних парт в межах програми "Нова українська школа". Наразі слідчі продовжують проводити розслідування.
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Слідчі повідомили посадовцеві про підозру у "службовій недбалості". Санкція статті передбачає покарання – від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та від 4,25 до 12,75 тисячі штрафу.
Підприємцю повідомили про підозру у "шахрайстві". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури