Шалена сума: Львів виділить 1 мільярд гривень на сплату боргів у 2022 році

Львівська міськрада змушена брати нові кредити через проблеми із заповненням міського бюджету. Відтак місто позичить 22 мільйони євро у ЄБРР і ЄФСР та 390 мільйонів гривень у двох державних банках – "Укргазбанку" та "Укрексім банку".

У 2021 році на сплату кредитів доведеться виділити понад 1 мільярд гривень. Ця сума становить майже третину бюджету розвитку на 2020 рік.

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Львів візьме 22 мільйони євро кредиту в ЄБРР

На засіданні Львівської міської ради 20 травня депутати погодили кредит у 22 мільйони євро. Директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич розповіла, що договір про запозичення з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським фондом сталого розвитку вже підписали.

"Банк надає 10 мільйонів євро, а Європейський фонд сталого розвитку – 12 мільйонів євро. Відсоткова ставка – 2,1%, раніше було 3%. Це є дуже добрі умови. Ми зможемо підтримати наші підприємства, які є учасниками кредитних проєктів з ЄБРР", – зазначила посадовиця.

За це рішення проголосували 49 депутатів мерії. Директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук додав, що у 2021 році з бюджету Львова доведеться виділити понад мільярд гривень на виплату цього кредиту.

Якщо ратифікуєте договір з ЄБРР, то в наступному році ми мусимо виділити 1 мільярд 100 мільйонів гривень на сплату. 165 мільйонів – то відсотки, 265 мільйонів – виплата по гарантіях комунальним підприємствам і 674 мільйони – це тіло кредиту",

– зазначив посадовець.

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Львів візьме 390 мільйонів гривень кредиту у держбанках

Окрім кредиту ЄБРР місто також позичить 390 мільйонів гривень у державних банках – "Укргазбанку" та "Укрексім банку". Відсоткові ставки становлять 11,3% і 11,58% річних. Кредит візьмуть на 5 років. Гроші скерують на фінансування бюджету розвитку. Вони необхідні для виплати заборгованостей за роботи, які виконали раніше. За це рішення проголосували 44 депутати.

Раніше голова постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Наталія Шелестак розповідала, що місто не може закрити багатьох питань за бюджетом розвитку.

"Йдеться і про погашення боргів за 2020 рік. Я проти кредиту, але ми не можемо залишити все, як є. А є приблизно 165 мільйонів гривень боргу за виконані роботи по Львову за минулий рік", – зазначила посадовиця.

Шелестак додала, що у Винниках та на інших територіях Львівської ОТГ також є борги. За її словами, "це просто шалені суми".

ЛМР повністю прийняла бюджет розвитку на 2021 рік у квітні. Загальний його обсяг становить понад 3,79 мільярда гривень. У 2021 році вперше гроші скеровуватимуть не лише на Львів, Винники та Брюховичі, а й на решту населених пунктів Львівської ОТГ.