СБУ спільно з поліцейськими викрили начальницю одного з підрозділів Держекоінспекції Львіської області на хабарі. Посадовиця шантажувала керівництво "Львіводоканалу" і змусила їх безкоштовно провести воду до її будинку.

Працівники "Львівводоканалу" працювали у неї на будові під час свого робочого часу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Управління СБУ Львівщини.

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Як саме посадовиця шантажувала "Львівводоканал"

51-річна посадовиця Держекоінспекції Львівщини змовилась з керівництвом "Львівводоканалу". Вона обіцяла їм не проводити на комунальному підприємстві перевірки дотримання екологічних норм. Також інспекторка запропонувала забезпечити позитивні висновки експертиз – незалежно від реальної ситуації на "Львівводоканалі".

За свої послуги посадовиця вимагала безкоштовно направити до неї на будову працівників підприємства. Там вони повинні були виконувати підсобні роботи під час будівництва її приватного будинку.



На будові інспекторки виявили техніку "Львівводоканалу" / Фото Управління СБУ Львівщини

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Керівництво "Львівводоканалу" погодилось з умовами посадовиці

Керівництво пристало на умови львів'янки. На будові посадовиці незаконно використовували обладнання та будівельну техніку "Львівводоканалу".

Також працівники підприємства безкоштовно надали інспекторці комунікації для проведення води до її будинку.

На будові посадовиці слідчі виявили матеріали, які "Львівводоканал" незаконно списав зі свого балансу.

Цікаво! Керівництво "Львівводоканалу" приховувало відсутність своїх робітників на робочих місцях. Їм навіть продовжували нараховувати зарплату.

Що загрожує інспекторці

Слідчі продовжують розслідувати отримання хабаря посадовицею. За такий злочин, якщо провину жінки доведуть, їй загрожуватиме від 8 до 12 років тюремного ув'язнення з забороною обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці наразі готують підозри інспекторці.

Наразі слідчі готують підозри проти посадовиці / Фото Управління СБУ Львівщини