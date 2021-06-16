Прикордонники проінформували про інцидент поліцію. Наразі правоохоронці займаються цією справою

Цікаво До уваги батьків: які документи потрібні для виїзду за кордон з дітьми

Неповнолітнього намагались вивезти за кордон

Через пункт пропуску Шегині, що на кордоні з Польщею, намагались незаконно перевезти неповнолітнього.

Хлопчик був пасажиром мікроавтобуса Renault.

Людина, яка супроводжувала дитину, надала інспектору-прикордоннику нотаріально завірену заяву від обох батьків.

Вона дозволяла їй супроводжувати хлопчика у закордонних поїздках.

Документ видав український приватний нотаріус.

Проте під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо законності виїзду дитини за межі України.

Прикордонники передали справу правоохоронцям

Під час проведення додаткової перевірки інспектори встановили, що батько дитини на момент видачі доручення в Україні не перебував. Тож завірити цей документ він не міг.

Таке правопорушення кваліфікується статтею "підроблення документів або використання підроблених документів". Винному може загрожувати покарання – до 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або обмеження волі терміном до 2 років. Прикордонники проінформували співробітників Нацполіції щодо цього інциденту. Наразі вони проводять розслідування.