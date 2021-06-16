У Шегинях хлопчика намагались незаконно вивезти за кордон: справою займається поліція

16 червня 2021 , 16:45
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Джерело:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Через польсько-український кордон намагались незаконно перевезти хлопчика. Людина, яка його супроводжувала, показала прикордонникам підроблені документи.

Прикордонники проінформували про інцидент поліцію. Наразі правоохоронці займаються цією справою

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Неповнолітнього намагались вивезти за кордон

  • Через пункт пропуску Шегині, що на кордоні з Польщею, намагались незаконно перевезти неповнолітнього.
  • Хлопчик був пасажиром мікроавтобуса Renault.
  • Людина, яка супроводжувала дитину, надала інспектору-прикордоннику нотаріально завірену заяву від обох батьків.
  • Вона дозволяла їй супроводжувати хлопчика у закордонних поїздках.
  • Документ видав український приватний нотаріус.
  • Проте під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо законності виїзду дитини за межі України.

Прикордонники передали справу правоохоронцям

Під час проведення додаткової перевірки інспектори встановили, що батько дитини на момент видачі доручення в Україні не перебував. Тож завірити цей документ він не міг.

Таке правопорушення кваліфікується статтею "підроблення документів або використання підроблених документів". Винному може загрожувати покарання – до 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або обмеження волі терміном до 2 років. Прикордонники проінформували співробітників Нацполіції щодо цього інциденту. Наразі вони проводять розслідування.

Автор: Ольга Котів