У Шегинях хлопчика намагались незаконно вивезти за кордон: справою займається поліція

Через польсько-український кордон намагались незаконно перевезти хлопчика. Людина, яка його супроводжувала, показала прикордонникам підроблені документи.
Прикордонники проінформували про інцидент поліцію. Наразі правоохоронці займаються цією справою
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Неповнолітнього намагались вивезти за кордон
- Через пункт пропуску Шегині, що на кордоні з Польщею, намагались незаконно перевезти неповнолітнього.
- Хлопчик був пасажиром мікроавтобуса Renault.
- Людина, яка супроводжувала дитину, надала інспектору-прикордоннику нотаріально завірену заяву від обох батьків.
- Вона дозволяла їй супроводжувати хлопчика у закордонних поїздках.
- Документ видав український приватний нотаріус.
- Проте під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо законності виїзду дитини за межі України.
Прикордонники передали справу правоохоронцям
Під час проведення додаткової перевірки інспектори встановили, що батько дитини на момент видачі доручення в Україні не перебував. Тож завірити цей документ він не міг.
Таке правопорушення кваліфікується статтею "підроблення документів або використання підроблених документів". Винному може загрожувати покарання – до 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту або обмеження волі терміном до 2 років. Прикордонники проінформували співробітників Нацполіції щодо цього інциденту. Наразі вони проводять розслідування.