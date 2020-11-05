Схема на 10 мільйонів: у Львові зловмисники відбирали квартири у пенсіонерів
У Львові викрили шахрайську схему. Зловмисники незаконно переоформлювали нерухомість, що належала самотнім людям або пенсіонерам.
Трьох підозрюваних вже затримали. Вони заволоділи квартирами на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
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Як діяли зловмисники
- Підозрювані мали фальшиві документи. За допомогою цього вони перереєстровували об’єкти нерухомості на підставних осіб.
- Квартири або нежитлові приміщення відбирали у самотніх людей або пенсіонерів.
- Переоформлені об’єкти перепродавали. Гроші ділили між усіма учасниками злочинної групи.
Таким чином зловмисники незаконно заволоділи 8 об’єктами нерухомості у Львові.
Що загрожує зловмисникам
Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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