У Львові викрили шахрайську схему. Зловмисники незаконно переоформлювали нерухомість, що належала самотнім людям або пенсіонерам.

Трьох підозрюваних вже затримали. Вони заволоділи квартирами на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

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Як діяли зловмисники

Підозрювані мали фальшиві документи. За допомогою цього вони перереєстровували об’єкти нерухомості на підставних осіб.

Квартири або нежитлові приміщення відбирали у самотніх людей або пенсіонерів.

Переоформлені об’єкти перепродавали. Гроші ділили між усіма учасниками злочинної групи.

Таким чином зловмисники незаконно заволоділи 8 об’єктами нерухомості у Львові.

Що загрожує зловмисникам

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.