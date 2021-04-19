На Львівщині 16 квітня помер 63-річний чоловік, який напередодні отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Медики вважають, що ймовірною причиною смерті могла стати наявність супутнього захворювання.

Лікарі припускають, що чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами. Проте точна причина стане відома через 2 тижні.

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Патологоанатом дав попередній висновок

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що, за попереднім висновком патологоанатома, дрогобичанин міг померти через наявність супутніх захворювань. Наразі інцидент розглядає група оперативного реагування, яка надасть свої висновки протягом 14 днів.

15 квітня чоловіка провакцинували в одному із тимчасових пунктів щеплення. Через добу трапився летальний випадок. Є попередня інформація від патологоанатома, що причиною смерті міг бути стан, в якому знаходилася людина – наявність супутньої хронічної патології,

– зазначила Тімко-Іванченко.

Епідеміологиня додала, що у загиблого були проблеми із серцем і судинами. Проте поки немає інформації, чи звертався чоловік за медичною допомогою через хворобу.

На момент вакцинації чоловік почувався добре

За словами Тімко-Іванченко, на момент вакцинації загиблий почувався абсолютно нормально. Експерти не виявили прямого зв'язку між щепленням та смертю.

"Зараз робити якісь висновки чи вказувати на точну причину смерті не можемо. Усе, що відбувається після вакцинації упродовж 30 діб – чи то госпіталізація, чи летальний випадок, потребує розслідування з боку групи оперативного реагування на випадок несприятливо події після імунізації", – додала лікарка.

Тімко-Іванченко зазначила, що не все, що трапляється з людиною після щеплення, є внаслідок вакцинації.

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Чому чоловіка з супутніми захворюваннями допустили до щеплення

Тімко-Іванченко розповіла, що про проблеми з серцем, які були у чоловіка, стало відомо лише після його смерті та розтину. Вона зазначила, що люди, які мають хронічні захворювання дихальної чи серцево-судинної системи, можуть щепитись. Тож захворювання чоловіка не були б протипоказом до вакцинації від коронавірусу. Щеплення не можуть робити лише людині, яка має алергію на якийсь компонент вакцини чи перебуває у періоді гострого захворювання.

У нас не вакцинують вагітних та дітей до 18 років. Інші захворювання у стадії ремісії, тобто коли немає гострого періоду, не є протипоказом до вакцинації,

– зазначила епідеміологиня.

Епідеміологиня додала, що перед вакцинацією не потрібно здавати жодних тестів, аналізів чи якось готуватися.

"Якщо людина на момент вакцинації почувається добре, не має підвищеної температури тіла, якихось інших скарг, тоді можна робити щеплення. Перед тим, як вакцинуватися, людина розмовляє з лікарем, її оглядають і вона підписує інформовану згоду", – розповіла лікарка.

Тімко-Іванченко наголосила, що щеплення – не оперативне втручання, а звичайна маніпуляція, яка відбувається у цілому світі.

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Зверніть увагу! Станом на 19 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 34,98 тисячі жителів Львівщини. За кожним, кому зробили щеплення, упродовж 3 днів повинен стежити сімейний лікар. Медик зобов'язаний зателефонувати до пацієнта та запитати про його самопочуття.