Щеплення будуть безкоштовними: у Львові облаштували 10 пунктів вакцинації від COVID-19

У медзакладах Львова створили 10 мобільних бригад та облаштували 10 стаціонарних пунктів вакцинації. Місто вже повністю готове до початку вакцинації від коронавірусу.

У Львові передбачили виплати для медиків, яких залучать до процесу вакцинації. Вакцини очікують отримати на початку березня.

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Спочатку вакцинуватимуть медиків

Міський голова Львова Андрій Садовий оглянув один з пунктів вакцинації, що розмістили у другій міській поліклініці. Він розповів, що у місті створили 10 таких пунктів та 10 мобільних бригад. Вони закріплені за львівськими лікарнями й у першу чергу вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

Цей пункт (у 2 міській поліклініці – 24 канал) буде залучений до вакцинації мешканців міста Львова. Починаємо з людей старшого віку, з 80+. Все є, що потрібно, є ліфт, можна сюди спуститись, можна роздягнутись. Ми витримуємо усі норми,

– розповів Садовий.

За словами мера, Львів очікує отримати вакцини на початку березня. Тоді ж повинен розпочатись процес вакцинації.

У пунктах вакцинації створені спеціальні умови. Тут є окремі вхід та вихід й 3 зони – зона підготовки до вакцинації, де оглядатимуть хворих, зона вакцинації та зона відпочинку, де пацієнт після щеплення відпочиватиме протягом 30 хвилин.

"Також у поліклініці є відповідно навчені люди, є дефібрилятори, бо можуть бути різні ситуації. Медики готові, наші мобільні групи були на навчаннях у Києві. На першому етапі вакцина буде доступна для медиків, які працюють з хворими на COVID", – додав Садовий.

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Дивіться фото з пункту вакцинації у 2 міській поліклініці / Фото Романа Балука

Вакцина для львів'ян буде безкоштовною

Міський голова розповів, що 23 лютого в Україну прилетіла перша партія вакцин – 500 тисяч доз. За попередніми даними, на Львівщину має надійти 42 тисячі доз вакцини.

У Львові їх зберігатимуть у Брюховичах, адже там є спеціально обладнаний медичний склад, де, за словами міського голови, там є умови для наднизьких температур, які потрібно для певного виду вакцин.

Наші пункти облаштовані коштами поліклінік, ми також передбачили кошти в бюджеті для додаткового преміювання працівників. В процесі будемо бачити, які будуть видатки. Сама вакцина для мешканців буде безкоштовною,

– підсумував мер.

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У стаціонарних пунктах відбуватиметься другий етап вакцинації

За словами керівниці управління охорони здоров'я ЛМР Наталії Літвінської, мобільні бригади вакцинуватимуть на тимчасових пунктах щеплення, а на стаціонарних – відбуватиметься другий етап вакцинації. Поте обидва етапи, за рекомендацією МОЗ, ймовірно, відбуватимуться в один час.

"Коли ми ще не мали інформації про вакцинацію і хто її буде фінансувати, ми затвердили міську програму про матеріальне забезпечення першого етапу вакцинації. На неї виділили 1,3 мільйона гривень – це по 10 тисяч гривень кожному члену мобільної бригади", – зазначила Літвінська.

Також гроші витрачатимуть на засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби, бензин тощо.

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Як відбуватиметься вакцинація львів'ян

Львів'ян вакцинуватимуть за попереднім записом. Людей віком від 80 років проситимуть приходити в супроводі, адже їм тяжко буде самостійно прийти до медзакладу. Спочатку пацієнт потраплятиме у зону очікування, де його огляне лікар. Якщо протипоказань не виявлять, людину переведуть у зону вакцинації.

Після вакцинації, дані про пацієнта вносяться в електронну систему, і після щеплення пацієнт потрапляє в 3 зону – очікування чи відпочинку, де упродовж 30 хвилин проводиться спостереження за пацієнтом, щоб у нього не було непередбачуваних подій після імунізації,

– розповіла заступниця головної лікарки 2 міської поліклініки Тетяна Бессараб.

Якщо після щеплення у пацієнта немає ніяких нарікань, він може залишити зону відпочинку через окремий вихід. Також, за словами Бессараб, медики будуть попереджати про ймовірні віддалені наслідки вакцинації. Тому якщо у людини виникне якась реакція протягом 30 хвилин після щеплення, вона повинна одразу сконтактувати зі своїм лікарем й розповісти про свої симптоми, щоб лікар міг прийняти відповідні дії.

За словами лікарки, нормальними реакціями після щеплення є біль чи почервоніння у місці уколу, підвищення температури, гарячка, озноб та загальна слабкість.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу