Любила життя: що відомо про студентку Дар'ю Косенок, яку знайшли мертвою у Львові

У Львові 30 березня знайшли мертвою 19-річну студентку Дар'ю Косенок. За даними правоохоронців, дівчину ножем вбив її хлопець. Знайомі Дар'ї наголошують, що вона любила життя і хотіла стати перекладачкою.

Дівчина вчилась на другому курсі філологічного факультету ЛНУ за спеціалізацією "перська мова". Декан її факультету Святослав Пилипчук наголосив, що Дар'я мала хороші оцінки.

Важливо У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок

Що відомо про Дар'ю Косенок

19-річна дівчина родом з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Але 2 роки тому вона переїхала до Львова та вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка. Як повідомив декан її факультету, Дар'я мала намір працювати перекладачем.

Вона мала найкращі оцінки, особливо з основної мови, з перської. Була жвавою, енергійною, веселою, як всі одногрупники зазначають, людина-життєлюб,

– зазначив Пилипчук.

Дівчина жила у гуртожитку та зустрічалася зі своїм однолітком. Хлопець Дар'ї з Житомира, раніше він закінчив коледж, але ніде не працював. Їхні стосунки тривали 2 роки.

Деталі вбивства 19-річної студентки

29 березня хлопець Дар'ї орендував квартиру майже у центрі Львова. Камери відеоспостереження зафіксували, як студентка з хлопцем увійшли до квартири. Після обіду зв'язку з дівчиною уже не було. Її мати, яка живе на Дніпропетровщині, зателефонувала до поліції наступного ранку.

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А вже увечері 30 березня закривавлене тіло дівчини знайшла у спальні власниця квартири, яка прийшла за оплатою. На тілі дівчини було 9 ножових поранень. Сусіди кажуть, що криків або звуків боротьби з квартири не було чутно.

Підозрюваного у вбивстві затримали

Уже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дівчини. У поліції наголосили, що він намагався втекти зі Львова. Спочатку він поїхав у Дрогобич, а звідти – у Східницю. Там його і знайшли поліцейські.

Ми з ним спілкувалися, він пояснив, що конфлікт виник на побутовому ґрунті. Надалі йому вже важко пояснити свої дії,

– розповів начальник Львівського районного управління поліції Павло Герасим.

Відомо, що Дар'ю поховають в її рідному місті. Рідні дівчини вже виїхали до Львова.