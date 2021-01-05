Львів має чим здивувати не лише туристів, а й самих львів'ян. Тому слід трішки уважніше придивитись до вуличок міста. Де погуляти у Львові та які неймовірні місця побачити – читайте у нашому матеріалі.

Львів наповнений чудовими кав'ярнями, у яких подають неочікувані страви та наливки, старовинними вузенькими вуличками та захопливою архітектурою, повідомляє 24 канал.

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Що подивитися у Львові й куди піти погуляти – список найкращих місць

До Львова варто їхати хоча б через те, що такого атмосферного міста в Україні більше немає, адже тут кожен будинок, квартал та провулок дихають історією. Вони зберігають пам'ять про те, що відбувалось багато століть тому. Саме це й створює неповторний шарм Львова, яким так зачаровуються туристи. Місто Лева – неповторне. Якщо ви сюди приїдете хоч раз, то обов'язково захочете повернутися!

Площа Ринок

Звісно, ми не можемо оминути увагою популярні туристичні місця у Львові. Площа Ринок – це серце міста. Найвідоміша площа Львова розташована у самісінькому центрі. Від неї розходяться вулички, всіяні різноманітними тематичними кафе та ресторанами. Тут зазвичай завжди грають вуличні музиканти. Вони створюють неймовірну атмосферу стародавнього міста.

Де знайти: площа Ринок розташована в центрі міста.



Площа Ринок у Львові

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Ковзанка на площі Ринок

Взимку у Львові на площі Ринок встановили ковзанку просто неба. Тут усі охочі можуть покататись на ковзанах. Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00 з перервами на чистку льоду, які тривають 30 – 40 хвилин.

Яка вартість квитків:

З понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень.

З п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.



Ковзанка на площі Ринок

Ратуша

Ратуша – це чудове місце для того, щоб оглянути центральну частину міста з висоти. Жоден турист не зможе оминути її поглядом, адже Львівська ратуша розташована на площі Ринок – в епіцентрі туристичного життя. Ратуша – найвища в Україні. Її висота становить 65 метрів, тому з неї добре видно ледь не усе місто. Обов'язково завітайте сюди, щоб насолодитися красивими краєвидами.

Де знайти: площа Ринок, 1.



Вид на Львів з Ратуші вдень



Вид на Львів з Ратуші ввечері

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Італійський дворик

У самому серці міста Лева розташований Італійський дворик. Тут можна відпочити від гамірних вулиць, які завжди наповнені туристами, та попити каву в затишній кав'ярні. Окрім цього, кращого місця для романтичної фотосесії й не вигадаєш!

Вхід на територію італійського дворика коштує всього 10 гривень, а вхід до музею – 30 гривень.

Через пандемію коронавірусу наразі Італійський дворик зачинений. Проте віримо, що скоро все буде, як раніше, і ми зможемо послухати джазові чи класичні концерти, які лунатимуть у цьому куточку для відпочинку.

Де знайти: площа Ринок, 6.



Італійський дворик у Львові

Високий замок

Ще одне напрочуд популярне серед туристів місце – Високий замок. Бути у Львові й не піднятись на нього – це ніби у Києві не побачити Хрещатик.

Високий замок – це найвища точка Львова, висота гори – 413 метрів. Колись на ній височів замок. Забудовувати гору почали ще у 13 столітті. Її почали називати "Замковою" або "Високим замком", коли сам замок розбудували і його стало добре помітно з навколишніх територій.



Високий замок – це насправді гора, а не замок

У 17 столітті замок штурмували шведські війська, які проходили через Львів. Відтоді твердиня почала руйнуватись. Століття за століттям до збереження замку ніхто не докладався. Камінням з гори мостили львівські вулички, а оборонні споруди розібрали, щоб збудувати у місті кам’яниці. Нині із замкових укріплень залишилася лише невеличка стіна. А Замкова гора стала одним із найулюбленіших оглядових майданчиків для львів’ян та гостей міста. І це не дивно, адже вид з гори – дійсно неймовірний.



Вигляд на Львів з Високого замку

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Львівська опера

Львівський театр опери та балету є однією з найбільш архітектурно виразних пам'яток Львова. Витончена споруда опери дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю й досконалістю. Проте туристи фотографуються біля нього не тільки з цієї причини. Будівля театру зображена на 20-гривневій купюрі, тому гості міста полюбляють робити тут селфі таким чином, щоб одночасно було видне зображення на банкноті й сам театр.

Як і всі театри, Львівську оперу зачиняли на карантин. Проте наразі, у період різдвяних свят, тут відбудуться чудові прем'єри, які ми дуже радимо відвідати.

Де знайти: проспект Свободи, 1.



Оперний театр у Львові

На площі перед Львівським оперним театром 18 грудня засвітили головну ялинку міста. 18-метрову лісову красуню привезли з села Опаки Дрогобицького району. Її прикрасили святковою ілюмінацією.



На площі перед Оперним театром встановили ялинку

Личаківське кладовище

Зазвичай, кладовища – це не туристичні місця, проте не у Львові. Личаківський цвинтар – не просто місце для поховання, а історико-культурний музей-заповідник. Надгробні скульптури, які стоять тут – це справжні витвори мистецтва.



Личаківське кладовище у Львові

Найстаріші поховання на Личаківському кладовищі датуються кінцем 18 століття. Здебільшого тут ховали відомих людей. На Личаківському кладовищі поховані польський письменник Артур Гротт та його кохана баронеса Ванда Монне. Також тут знайшли свій спочинок Іван Франко, Соломія Крушельницька та Маркіян Шашкевич.

Вже у наш час на Личаківському цвинтарі поховали активіста Євромайдану Юрія Вербицького та генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув у зоні АТО.

Де знайти: вулиця Мечникова, 33.

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Личаківське кладовище у Львові

Маленькі різдвяні ярмарки

У 2021 році формат проведення різдвяних ярмарків у Львові змінили, щоб адаптувати його до карантинних вимог. З 14 грудня у місті стартувала святкова вулична торгівля, де можна купити сувеніри та їжу.

Яток тепер вдвічі менше, ніж зазвичай. Це зробили для того, щоб уникнути скупчень людей. Точки святкової вуличної торгівлі розташували у різних локаціях Львова.

проспект Свободи,

площа Ринок,

вулиця Курбаса,

вулиця Галицька та у проїзді Крива липа,

ймовірно їх розмістять на вулиці Братів Рогатинців і площі Митній.

Радимо відвідати львівські різдвяні ярмарки, щоб відчути неповторну атмосферу Різдва у місті Лева.



У Львові відкрили традиційні різдвяні ярмарки

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких – це надзвичайна будівля у стилі класицизму, яку побудували у 19 столітті. Ініціаторами створення палацу стала відома родина Потоцьких. Загальна площа будови – 3,1 тисячі метрів.

Раніше на місці палацу Потоцьких був невеличкий мисливський будинок. Наразі тут розташований музей. В одному з залів палацу реєструють шлюби, а в інших можна насолодитися живописом і скульптурою авторства відомих майстрів. Ціни на відвідування варіюються від 15 гривень – для дітей до 300 гривень – для групи туристів з екскурсією іноземною мовою. Звичайний дорослий квиток коштує 70 гривень.

На жаль, зараз палац зачинений на карантин, проте після його закінчення двері знову будуть відриті для відвідувачів.

Де знайти: вулиця Коперника, 15

Вірменський квартал

Львів став прихистком вірмен у далекому 13 столітті. Вигнані зі своїх земель, вони шукали новий дім і прибули до Львова. Усі визначні пам'ятки цього народу можна побачити на вулиці Вірменській.

Вірменський квартал – один з найстаріших у Львові. Він розташований поряд з Площею Ринок та проспектом Свободи. Найвідоміша пам'ятка архітектури, яку можна тут побачити, – Вірменський собор, який побудували ще у 1356 році. Зведення собору почалося на місці дерев’яної церкви. Радше за все, у будівництві брали участь вірменські майстри, адже споруда багато в чому схожа на собори Вірменії. У радянські часи тут було сховище. Нині проходять літургії для вірян Вірменської апостольської церкви. Біля собору розташований ресторан Mons Pius, який приваблює своїм помаранчевим фасадом усіх туристів.

Де знайти: вулиця Вірменська.

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Вірменський собор

"Океанаріум Львів"

Наприкінці літа у Львові відкрився океанаріум, який дозволив всім охочим доторкнутися до світу морських мешканців. Тут можна побачити, як жителі морів та океанів співіснують між собою. Відвідувачі океанаріуму мають можливість помилуватись лабіринтами акваріумів, у яких живуть різнокольорові риби, черепахи, корали та інші морські мешканці.

Квиток для дітей віком від 3 до 14 років коштує 150 гривень, для студентів – 200 гривень, а для дорослих – 250 гривень. Океанаріум працює з 10:00 до 15:00 у понеділок, з вівторка по п'ятницю – з 10:00 до 20:00, а в суботу, неділю та святкові дні – з 10:00 до 20:30. Проте потрібно пам'ятати, що каса зачиняється за пів години до кінця робочого дня.

Де знайти: проспект Шевченка, 8



Океанаріум відкрився у Львові влітку

Будинок вчених

Будинок вчених – це одна з найкрасивіших споруд Львова. Таку назву будинок отримав завдяки тому, що тепер він належить профспілці працівників освіти та науки, хоча у минулому тут діяли казино.

Будівля цікава не тільки екстер’єром, виконаним у стилі середньоєвропейського бароко, а й дивовижною внутрішньою обробкою з використанням різьбленого дерева. Цікаво, що саме тут зняли сцену з кардиналом для фільму "Д’Артаньян і три мушкетери". Нині будинок відкритий для відвідувачів, ціна квитка – 30 гривень. Також тут регулярно відбуваються бали.

Де знайти: вулиця Листопадового чину, 6.



Будинок вчених

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Нетуристичні місця Львова

Справжня душа Львова відчиняється тим відчайдухам, які змогли вирватись із замкнутого кола будівель, що примикають до площі Ринок, та загубились серед кривих вуличок Старого міста, не боячись зазирати у дворики та подвір’я.

Розкішні вілли на вулиці Генерала Чупринки

Трамвай № 2 віднесе вас з галасливого центру в тишу старовинних околиць, де серед розкішних вілл настане прозріння: Львів може бути тихим.



Вулиця Генерала Чупринки

Вулиця Генерала Чупринки тягнеться від костелу святої Марії Магдалини (нині Будинок органної та камерної музики) до вулиці Академіка Рудницького. Нею зовсім не гуляють туристи. Мабуть, саме тому вулиця Генерала Чупринки досі зберегла дух часу. Тут не зустрінеш десятків галасливих ресторанів та кафе, як на площі Ринок.

Колись цей район називався Кастелівка. Його близькість до центру Львова підштовхнула до будівництва нових будинків в кінці 19 століття. Невгамовна фантазія архітекторів щедро вихлюпнулася на вулицю Генерала Чупринки у вигляді безлічі вілл та особняків, які будували для тодішньої львівської інтелігенції.

Одна з найбільш примітних будівель – будинок-замок на Генерала Чупринки під номером 50 – 52. Особняк й зараз використовується за призначенням – тут у квартирах живуть звичайні львів'яни.



Будинок-замок на вулиці Генерала Чупринки, 50-52

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Пластиліновий будинок

"Пластиліновий будинок" – це витвір сучасних дизайнерів, який нагадує творіння Гауді. Він розташований на вулиці Цетнерівка, що недалеко від Личаківського парку.

Господарю у спадок дістався абсолютно непримітний особняк, який він віддав на оновлення місцевому архітектору Миколі Сенику. Тепер будівля виглядає абсолютно нереалістично на тлі звичайних польських особняків, і шкода, що про нього мало хто знає.

Де знайти: вулиця Цетнерівка, 16.



Пластиліновий будинок у Львові

Університет безпеки життєдіяльності

Львівські університети незаслужено позбавлені уваги туристів. Велична будівля Львівського університету безпеки життєдіяльності схожа на замок. Вона нічим не поступається відомому Чернівецькому університету, який є головною туристичною візитівкою столиці Буковини.



Львівський університет безпеки життєдіяльності

Споруду в середині 19 століття зводив той самий архітектор, що й будівлю австрійського парламенту та віденського арсеналу. Тут розміщувався Будинок для інвалідів Галичини, які були скалічені у війнах. Головний недолік університету як об'єкту для туристів – він працює у закритому режимі, оскільки підпорядковується Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

До карантину сюди можна було потрапити щонеділі. На території університету є каплиця, де проводяться богослужіння. Людей, які відправлялися на літургію, обов'язково сюди пускали.

Де знайти: Клепарівська, 35.



Каплиця при університеті

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Львівські парки

Парки у Львові – це справжня гордість міста, адже їх дуже багато і всі вони неймовірно красиві. Стрийський парк може здивувати туристів своєю садовою архітектурою.



Стрийський парк

Парк "Знесіння" (колишній Цісарський ліс або Кайзервальд) починається з гори Лева і впирається у знаменитий Шевченківський гай – етнокомплекс просто неба, де проводять різноманітні свята та гуляння.

Взимку тут надзвичайно добре прогулюватись засніженими алеями, а влітку – влаштовувати пікніки на пагорбах, з яких відкривається чудовий краєвид на бляшані й черепичні дахи Старого міста.



Парк "Знесіння"

Зовсім невідомий туристам парк – Погулянка. Він всіяний крутими ярами, які вкриті масивними буками та спускаються з пагорбів вулиці Пасічної. Кращого місця, щоб відпочити від галасливого міста й не вигадаєш.



Парк Погулянка

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Оглядові майданчики

У Львові усім туристам просто необхідно піднятися якомога вище і насолодитися красою флюгерів і дахів. Адже не побачивши місто з висоти, неможливо по-справжньому оцінити його масштаби.

Вежа Львівської ратуші та Високий замок, з яких відкривається краєвид на місто, вже всім відомі. Проте у Львові є маса нестандартних місць, звідки місто видно зі свіжого ракурсу.

По-перше, можна піднятись на одну з веж церкви Святих Ольги та Єлизавети, що на розі вулиць Городоцької та Степана Бандери. За зовсім невеликі гроші з оглядового майданчика собору відкривається абсолютно чарівний краєвид Львова.



Церква Святих Ольги та Єлизавети

Альтернатива Високому замку – Лиса гора. З неї, на відміну від розкрученого серед туристів Високого замку, розстеляється фантастична панорама Старого міста. При цьому споглядати велич Львова абсолютно не заважають дерева.



Вид на Львів з Лисої гори (або гори Князя Лева)

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Вулиця з кількома назвами

У 2006 році у Львові відбувся перший фестиваль "КіноЛев", який проводять й дотепер. Так, у міста з'явилась нова традиція – до офіційної назви Архівної вулиці стали щорічно додавати ім'я того, кому присвячений черговий фестиваль.

Тепер ця вулиця, окрім основної, має ще багато назв: Бергмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка та Параджанова. Відповідні таблички вішають на одній з будівель коротенької Архівної вулиці.

Де знайти: вулиця Архівна (між вулицями Братів Рогатинців та Валовою)



Вулиця Архівна у Львові

Меморіал Небесної Сотні

На вулиці Кривоноса відкрили перший в Україні Меморіал Небесної Сотні. Його загальна площа становить 0,914 гектара, а меморіальна площа – 550 метрів квадратних. На площі ще планують висадити 16 дерев та 584 злакових рослин.

Наразі тут побудували лише меморіальну стелу та 3 оглядові майданчики. Також на площі встановили таблички з портретами 107 Героїв Небесної Сотні, які вигравіювані на нержавіючій сталі.

У майбутньому тут планують побудувати міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали.



Меморіал Небесної Сотні у Львові



Меморіал Небесної Сотні

Звісно, це далеко не всі місця у Львові, які варто відвідати та побачити. Кожна вулиця міста Лева береже в собі багато таємниць та несподіваних архітектурних творінь, а ми лише спробувати показати вам частину з них.

Відкривайте Львів для себе! Бажаємо гарних подорожей!