Де безпечно погуляти у Львові під час локдауну: цікаві та небанальні місця міста Лева

Попри локдаун та карантинні обмеження, у Львові ще залишились місця, які можуть здивувати не лише туристів, а й містян. Тому слід трішки уважніше придивитись до вуличок міста. Де погуляти у Львові та які неймовірні місця побачити – читайте у нашому матеріалі.

У Львові продовжили та посилили карантин до 12 квітня. Одним з обмежень є те, що заклади харчування можуть працювати лише на доставку або на виніс.

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Що подивитися у Львові й куди піти погуляти під час локдауну

Кожен будинок, квартал та провулок у Львові дихають історією. Вони зберігають пам'ять про те, що відбувалось багато століть тому. Це створює неповторний шарм Львова, який так зачаровує туристів та містян. Місто Лева – неповторне. Якщо ви сюди приїдете хоч раз, то обов'язково захочете повернутися!

Площа Ринок

Площа Ринок – це серце Львова. Найвідоміша площа міста розташована у самісінькому центрі. Від неї розходяться вулички, всіяні різноманітними тематичними кафе та ресторанами, які у локдаун працюють лише на доставку чи на виніс. Також тут зазвичай грають вуличні музиканти, але через карантин їхня робота заборонена до 12 квітня.

Де знайти: площа Ринок розташована в центрі міста.

Наразі Львів перебуває у червоній зоні. Тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. Міська влада закликає усіх бути вдома, щоб уникнути інфікування коронавірусом. Проте вийти на вулицю наодинці або вдвох ніхто не забороняє.



Площа Ринок у Львові

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Високий замок

Ще одне напрочуд популярне серед туристів місце – Високий замок. Це найвища точка Львова, висота гори становить 413 метрів. Колись на ній височів замок. Забудовувати гору почали ще у 13 столітті. Її почали називати "Замковою" або "Високим замком", коли сам замок розбудували і його стало добре помітно з навколишніх територій.



Високий замок – це насправді гора, а не замок

У 17 столітті замок штурмували шведські війська, які проходили через Львів. Відтоді твердиня почала руйнуватись. Століття за століттям до збереження замку ніхто не докладався. Камінням з гори мостили львівські вулички, а оборонні споруди розібрали, щоб збудувати у місті кам’яниці.

Нині із замкових укріплень залишилася лише невеличка стіна. А Замкова гора стала одним із найулюбленіших оглядових майданчиків для львів’ян та гостей міста. І це не дивно, адже вид звідси – дійсно неймовірний.



Вигляд на Львів з Високого замку

Альтернатива Високому замку – Лиса гора. Якщо ви хочете уникнути великого скупчення людей, яке переважно завжди є на Високому Замку, то потрібно йти сюди. З гори розстеляється фантастична панорама Старого міста. При цьому дерева абсолютно не заважають споглядати велич Львова.



Вид на Львів з Лисої гори (або гори Князя Лева)

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Львівська опера

Львівський театр опери та балету є однією з найбільш виразних архітектурних пам'яток Львова. Витончена споруда опери дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю й досконалістю. Проте туристи фотографуються біля нього не тільки з цієї причини. Будівля театру зображена на 20-гривневій купюрі, тому гості міста полюбляють робити тут селфі таким чином, щоб одночасно було видно зображення на банкноті й сам театр.

Як і всі театри, Львівську оперу зачинили на карантин. Проте на час локдауну прем'єри театру можна переглянути онлайн.

Де знайти: проспект Свободи, 1.



Оперний театр у Львові

Личаківське кладовище

Зазвичай, кладовища – це не туристичні місця, проте не у Львові. Личаківський цвинтар – не просто місце для поховання, а історико-культурний музей-заповідник. Надгробні скульптури, які стоять тут – справжні витвори мистецтва.



Личаківське кладовище у Львові

Найстаріші поховання на Личаківському кладовищі датуються кінцем 18 століття. Здебільшого тут ховали відомих людей. На Личаківському кладовищі поховані польський письменник Артур Гротт та його кохана баронеса Ванда Монне. Також тут знайшли свій спочинок Іван Франко, Соломія Крушельницька та Маркіян Шашкевич.

Вже у наш час на Личаківському цвинтарі поховали активіста Євромайдану Юрія Вербицького та генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув у зоні АТО.

Де знайти: вулиця Мечникова, 33.

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Личаківське кладовище у Львові

Вірменський квартал

Львів став прихистком для вірмен у далекому 13 столітті. Вигнані зі своїх земель, вони шукали новий дім й прибули сюди. Усі визначні пам'ятки цього народу можна побачити на вулиці Вірменській. Вірменський квартал – один з найстаріших у Львові. Він розташований поряд з Площею Ринок та проспектом Свободи.

Найвідоміша пам'ятка архітектури, яку можна тут побачити, – Вірменський собор, який побудували ще у 1356 році. Зведення собору почалося на місці дерев’яної церкви. Радше за все, у будівництві брали участь вірменські майстри, адже споруда багато в чому схожа на собори Вірменії. У радянські часи тут було сховище, а нині – проходять літургії для вірян Вірменської апостольської церкви.

Де знайти: вулиця Вірменська.

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Вірменський собор

Нетуристичні місця Львова

Справжня душа Львова відчиняється тим відчайдухам, які змогли вирватись із замкнутого кола будівель, що примикають до площі Ринок, та загубились серед кривих вуличок Старого міста, не боячись зазирати у дворики та подвір’я.

Розкішні вілли на вулиці Генерала Чупринки

Вулиця Генерала Чупринки тягнеться від костелу святої Марії Магдалини (нині Будинок органної та камерної музики) до вулиці Академіка Рудницького. Нею зовсім не гуляють туристи. Мабуть, саме тому вулиця Генерала Чупринки досі зберегла дух часу. Тут не зустрінеш десятків галасливих ресторанів та кафе, як на площі Ринок.



Вулиця Генерала Чупринки

Колись цей район називався Кастелівка. Його близькість до центру Львова підштовхнула до будівництва нових будинків в кінці 19 століття. Невгамовна фантазія архітекторів щедро вихлюпнулася на вулицю Генерала Чупринки у вигляді безлічі вілл та особняків, які будували для тодішньої львівської інтелігенції.

Одна з найбільш примітних будівель – будинок-замок на Генерала Чупринки під номером 50 – 52. Особняк й зараз використовується за призначенням – тут у квартирах живуть звичайні львів'яни.



Будинок-замок на вулиці Генерала Чупринки, 50-52

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Пластиліновий будинок

"Пластиліновий будинок" – це витвір сучасних дизайнерів, який нагадує творіння Гауді. Він розташований на вулиці Цетнерівка, що недалеко від Личаківського парку.

Господарю у спадок дістався абсолютно непримітний особняк, який він віддав на оновлення місцевому архітектору Миколі Сенику. Тепер будівля виглядає абсолютно нереалістично на тлі звичайних польських особняків.

Де знайти: вулиця Цетнерівка, 16.



Пластиліновий будинок у Львові

Львівські парки

Парки у Львові – це справжня гордість міста, адже їх дуже багато і всі вони неймовірно красиві. Стрийський парк може здивувати туристів своєю садовою архітектурою.



Стрийський парк

Парк "Знесіння" (колишній Цісарський ліс або Кайзервальд) починається з гори Лева і впирається у знаменитий Шевченківський гай – етнокомплекс просто неба, де проводять різноманітні свята та гуляння.

Взимку тут надзвичайно добре прогулюватись засніженими алеями, а влітку – влаштовувати пікніки на пагорбах, з яких відкривається чудовий краєвид на бляшані й черепичні дахи Старого міста.



Парк "Знесіння"

Зовсім невідомий туристам парк – Погулянка. Він всіяний крутими ярами, які вкриті масивними буками та спускаються з пагорбів вулиці Пасічної. Кращого місця, щоб відпочити від галасливого міста й не вигадаєш.



Парк Погулянка

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Вулиця з кількома назвами

У 2006 році у Львові відбувся перший фестиваль "КіноЛев", який проводять й дотепер. Так, у міста з'явилась нова традиція – до офіційної назви Архівної вулиці стали щорічно додавати ім'я того, кому присвячений черговий фестиваль.

Тепер ця вулиця, окрім основної, має ще багато назв: Бергмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка та Параджанова. Відповідні таблички вішають на одній з будівель коротенької Архівної вулиці.

Де знайти: вулиця Архівна (між вулицями Братів Рогатинців та Валовою)



Вулиця Архівна у Львові

Меморіал Небесної Сотні

На вулиці Кривоноса відкрили перший в Україні Меморіал Небесної Сотні. Його загальна площа становить 0,914 гектара, а меморіальна площа – 550 метрів квадратних. На площі ще планують висадити 16 дерев та 584 злакових рослин.

Наразі тут побудували лише меморіальну стелу та 3 оглядові майданчики. Також на площі встановили таблички з портретами 107 Героїв Небесної Сотні, які вигравіювані на нержавіючій сталі.

У майбутньому тут планують побудувати міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали.



Меморіал Небесної Сотні у Львові



Меморіал Небесної Сотні

Звісно, це далеко не всі місця у Львові, які варто відвідати та побачити. Кожна вулиця міста Лева береже в собі багато таємниць та несподіваних архітектурних творінь, а ми лише спробували показати вам частину з них.

Що потрібно знати про локдаун у Львові

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові продовжили локдаун до 12 квітня.

Також міська комісія ТЕБ та НС ввела додаткові карантинні обмеження.

Увесь громадський транспорт працюватиме в режимі спецперевезень. Це означає, що до закінчення локдауну скасували пільги на проїзд.

У дитячих садочках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Львівські школярі продовжать навчатися дистанційно.

Заклади громадського харчування, непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на винос та за попереднім замовленням.

Непродовольчі й змішані ринки зачинять.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтермінували до кінця карантину

Також у Львові заборонили проведення будь-яких масових заходів.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу