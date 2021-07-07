На Закарпатті розбили частину 30-метрової скелі, щоб розширити трасу Львів – Мукачево: фото

Ця ділянка траси Львів – Мукачево була дуже вузькою. Іншого варіанту привести її до 8-метрової ширини не було.

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Щоб розширити трасу, розібрали частину небезпечної скелі

Служба автомобільних доріг Закарпаття 7 липня повідомила про завершення робіт, які тривали близько 2 місяців. Ділянка траси Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів була завузькою для проїзду, тому частину скелі довелось розбити.

Це ділянка дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, де ширину проїжджої частини слід було привести до габариту – 8 метрів. 2 місяці тривали складні інженерні роботи, що супроводжувалися перекриттям руху,

– мовиться у повідомленні.

З іншого боку дороги пролягає залізнична колія, тому робітникам довелось розбивати скелю. Окрім цього, вона досить небезпечно нависала над дорогою. Висота скелі становить 30 метрів, а протяжність – 130 метрів. Її розбивали відбійними молотками. Роботи на трасі Львів – Мукачево виконує підрядна компанія ПБС.

Роботи на цій ділянці розпочалися 27 квітня 2021 року. Наступний етап ремонту траси – влаштування ровиків поширення, а потім – відновлення дорожнього покриття. Повністю завершити роботи на цій дорозі планують до кінця 2021 року.

Зауважте! У 2021 році Служба автомобільних доріг у Закарпаття у межах програми Президента "Велике будівництво" завершує відновлення найдовшого маршруту області від Мукачева до кордону з Івано-Франківщиною. Загальна довжина трьох ділянок, які залишаються у роботі, становить 40 кілометрів.



На трасі Львів – Мукачево розбили частину скелі / Фото Служби автодоріг Закарпаття



Вона небезпечно нависала над дорогою / Фото Служби автодоріг Закарпаття



З іншого боку траси – залізнична колія / Фото Служби автодоріг Закарпаття



Роботи планують завершити до кінця року / Фото Служби автодоріг Закарпаття