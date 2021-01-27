У школі після ремонту за 21 мільйон гривень з батьків продовжують збирати гроші на будматеріали

У селі Солонка, що під Львовом, у школі майже завершили ремонт, який обійшовся у 21 мільйон гривень. Проте батьки учнів забили на сполох – вчителі почали просити здати ще по 150 гривень на захисний лак для стін.

Джерело: ZAXID.NET

Ремонт у Солонківській школі зробили коштом державного та місцевого бюджетів. Проте 21 мільйона гривень виявилось недостатньо.

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Як робили ремонт у школі в Солонці

Ремонт школи у Солонці почався в липні 2020 року у межах проєкту Міносвіти "Спроможна школа для кращих результатів". На капремонт виділили 21 мільйон гривень: з держбюджету – 14,8 мільйона гривень, а з бюджету Солонківської ОТГ – 6,2 мільйона гривень.

Адміністрація Солонківської ОТГ 25 січня повідомила, що ремонт у школі вже майже завершили. Протягом 6 місяців тут повністю відремонтували класи, коридори, туалети та спортзали. Фотографіями відремонтованої школи похвалився й голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич.

Я переконаний, що всі навчальні заклади нашої територіальної громади повинні виглядати яскраво і по-сучасному. Бо в нових та затишних умовах – і навчальний процес продуктивніший! Різницю помічаєте?

– написав Дубневич на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться фото школи до та після ремонту / Фото адміністрації Солонківської ОТГ

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Батьки скаржаться, що з них продовжують збирати гроші

Частина батьків учнів Солонківської школи почали скаржитись, що у них вимагають гроші на покриття стін у школі захисним лаком. Вчителі просять батьків з різних класів здати по 150 гривень. За їхніми словами, цей лак – необхідний, бо пофарбовані стіни швидко забрудняться.

"Батьки у приват надсилають скріни переписок, де в них вимагають за лакування школи по 150 гривень. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, внутрішнє облицювання в школі мало б робитися миючою фарбою. А батьки кажуть, що це проста (фарба – 24 канал) Snieżka, яка вимазується і не миється. Зараз хочуть перекрити захисним лаком", – розповіла депутатка Солонківської ОТГ від "Голосу" Надія Баволяк.

Баволяк додала, що гроші батьки здають або готівкою вчителям, або пересилають на банківську картку директора. Прохання здати гроші озвучили після закінчення січневого локдауну.

Мама одного з учнів розповіла, що вимоги здати по 150 гривень на закупівлю лаку писали члени батьківського комітету у вайбер-групах класів. Жінка додала, що нещодавно у батьків просили здати по 50 гривень на меблі, а тепер вимагають гроші на "незрозумілу речовину".

До того ми здавали гроші на капітальні ремонти у класах, тепер вони переробили ті ремонти по-новому. І незрозуміло, для чого тоді батьки складалися грошима,

– додала матір одного зі школярів.



Прохання здати гроші озвучили у вайбер-групах класів / Фото ZAXID.NET

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Що каже директор школи

Директор школи Володимир Кіт підтвердив, що саме він зініціював покриття стін класів лаком, який повинні придбати батьки учнів.

То була моя пропозиція порадитись з батьками. Але ніхто цього не вимагає і не змушує. Я батьківський комітет для цієї речі не збирав. Ні одному батькові я не сказав, що якщо ви не дасте, значить вашу дитину виженуть зі школи. Це справа батьківських комітетів кожного класу,

– додав Кіт.

Директор розповів, що підрядник покрив стіни у класах фарбою, яка не миється й швидко брудниться. Натомість лакове покриття, на думку директора, уберегло б стіни від забруднення.

"Ми подивилися, що гарно було б хоча б один раз покрити тою глазур'ю, вона не мажеться, не стирається. У нас немає гардероба, і діти роздягаються в класах. Відповідно, навіть якщо вони на вішачок повісять свій одяг, то за 3 – 4 місяці та фарба буде чорна, – пояснив директор.

Кіт додав, що у проєкті капітального ремонту не врахували якісного покриття стін у школі. За його словами, підрядник після завершення ремонту повинен усунути деякі недоліки власним коштом. Проте покриття стін захисним лаком не прописано в проєкті, тому ці роботи не проводитимуть у межах капремонту.

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Директор школи пропонує батькам фарбувати стіни

Директор Солонківської школи зазначив, що батьки школярів можуть самі покрити стіни захисним лаком, щоб зекономити гроші на майстрах.

"В кожному класі, де є 30 дітей, знайдеться 2 – 3 батьки, які можуть у п'ятницю ввечері або в інший день… Це лак такий, який не має запаху, він сохне 2 години. І я думав, що батьки просто куплять той лак і… що немає мужчин, щоб перекатати в класі валиком стіни?", – додав Кіт.

У відділі освіти Солонківської ОТГ поки не коментують ситуацію, що склалась у школі.