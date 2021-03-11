Школярів у Львові поки не відправлятимуть на карантин
У найближчі дні львівські школярі не перейдуть на дистанційне навчання. Штаб протидії поширення COVID-19 11 березня ухвалив рішення, що упродовж 12 – 15 березня міські школи працюватимуть у звичному режимі.
Джерело:Фейсбук Андрія Садового
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "у п'ятницю та понеділок усі школи Львова точно працюватимуть у звичному режимі".
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Продовжуємо моніторити ситуацію. Станом на сьогодні навчання відвідують 80% школярів. Це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання,
– наголосив Садовий.
Водночас очільник Львова повідомив: "кожен керівник школи має можливість самостійно ухвалювати рішення про перехід на дистанційне навчання, якщо є така необхідність".
Окрім того, Садовий звернувся до батьків. Мер зауважив, що саме на них наразі є велика відповідальність.
"Велика відповідальність сьогодні є саме на батьках. Маємо слідкувати за станом здоров'я наших дітей. Якщо бачите найменші симптоми, повідомте про це свого сімейного лікаря та керівника класу", – закликав Садовий.
Яка ситуація з COVID-19 у Львові
- За добу 10 березня у Львові виявили 600 нових заражених коронавірусом.
- Львівська міськрада виділить 18 мільйонів гривень на додаткові ліжка для хворих на COVID-19.
- У медзакладах станом на 11 березня перебувають 545 людей.
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