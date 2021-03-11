Школярів у Львові поки не відправлятимуть на карантин

У найближчі дні львівські школярі не перейдуть на дистанційне навчання. Штаб протидії поширення COVID-19 11 березня ухвалив рішення, що упродовж 12 – 15 березня міські школи працюватимуть у звичному режимі.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що "у п'ятницю та понеділок усі школи Львова точно працюватимуть у звичному режимі".

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Продовжуємо моніторити ситуацію. Станом на сьогодні навчання відвідують 80% школярів. Це не дає підстав для переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання,

– наголосив Садовий.

Водночас очільник Львова повідомив: "кожен керівник школи має можливість самостійно ухвалювати рішення про перехід на дистанційне навчання, якщо є така необхідність".

Окрім того, Садовий звернувся до батьків. Мер зауважив, що саме на них наразі є велика відповідальність.

"Велика відповідальність сьогодні є саме на батьках. Маємо слідкувати за станом здоров'я наших дітей. Якщо бачите найменші симптоми, повідомте про це свого сімейного лікаря та керівника класу", – закликав Садовий.

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