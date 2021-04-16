Шмигаль подякував військовим країн НАТО за підготовку військовослужбовців ЗСУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 квітня приїхав з робочим візитом до Львова. Він відвідав Яворівський полігон, де військові країн НАТО проводять підготовку військовослужбовців ЗСУ.

Яворівський військовий полігон розташований у Старичах. Там 16 квітня відбулась церемонія ротації групи військових країн НАТО.

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Шмигаль відвідав Яворівський полігон

Прем'єр розповів, що 16 квітня на Яворівському полігоні він зміг особисто подякувати військовим країн НАТО за участь в посиленні обороноздатності України. Шмигаль відвідав церемонію ротації військових Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки українських військовослужбовців.

Ми вдячні всім країнам, які беруть участь у таких програмах підтримки України та всіляко сприяють посиленню нашої обороноздатності,

– зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що військове співробітництво України з країнами НАТО – це не лише покращення кадрового складу ЗСУ. За словами прем'єра, таке співробітництво – це елемент високого рівня взаємної довіри.