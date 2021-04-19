Правоохоронці виявили велике стихійне сміттєзвалище у Трускавці. Серед сміття були особливо небезпечні знахідки – використані шприци, системи для крапельниць та пробірки.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винному може загрожувати чималий штраф або обмеження волі. Цікаво Чорний дим та сморід у Києві: це комунальники палили шини, які зібрали у дворах На стихійному сміттєзвалищі знайшли медичні відходи У Трускавці правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище на вулиці Суховоля.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за забруднення земель. На ділянці провели обшуки.

Правоохоронці встановили, що побутовими відходами забруднили 728 квадратних метрів землі.

Спеціалісти відібрали взірці ґрунту для експертизи.

На стихійному сміттєзвалищі, окрім побутового сміття, знайшли медичні відходи – використані маски, системи для крапельниць, шприци та пробірки.

Правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище / Фото Львівської облпрокуратури Правоохоронці проводять розслідування Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вони намагаються встановити осіб, причетних до правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.

Серед сміття були медичні відходи / Фото Львівської облпрокуратури

Винному загрожує штраф / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури