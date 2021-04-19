Шприци, крапельниці та пробірки: у Трускавці виявили сміттєзвалище з медичними відходами – фото
Правоохоронці виявили велике стихійне сміттєзвалище у Трускавці. Серед сміття були особливо небезпечні знахідки – використані шприци, системи для крапельниць та пробірки.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винному може загрожувати чималий штраф або обмеження волі.
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На стихійному сміттєзвалищі знайшли медичні відходи
- У Трускавці правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище на вулиці Суховоля.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за забруднення земель. На ділянці провели обшуки.
- Правоохоронці встановили, що побутовими відходами забруднили 728 квадратних метрів землі.
- Спеціалісти відібрали взірці ґрунту для експертизи.
- На стихійному сміттєзвалищі, окрім побутового сміття, знайшли медичні відходи – використані маски, системи для крапельниць, шприци та пробірки.
Правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вони намагаються встановити осіб, причетних до правопорушення.
Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.
Серед сміття були медичні відходи / Фото Львівської облпрокуратури
Винному загрожує штраф / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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