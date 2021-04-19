Шприци, крапельниці та пробірки: у Трускавці виявили сміттєзвалище з медичними відходами – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці виявили велике стихійне сміттєзвалище у Трускавці. Серед сміття були особливо небезпечні знахідки – використані шприци, системи для крапельниць та пробірки.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винному може загрожувати чималий штраф або обмеження волі.
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Правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище / Фото Львівської облпрокуратури
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вони намагаються встановити осіб, причетних до правопорушення.
Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.
Серед сміття були медичні відходи / Фото Львівської облпрокуратури
Винному загрожує штраф / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури