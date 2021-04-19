Шприци, крапельниці та пробірки: у Трускавці виявили сміттєзвалище з медичними відходами – фото

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Джерело:

Львівська облпрокуратура

Правоохоронці виявили велике стихійне сміттєзвалище у Трускавці. Серед сміття були особливо небезпечні знахідки – використані шприци, системи для крапельниць та пробірки.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винному може загрожувати чималий штраф або обмеження волі.

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На стихійному сміттєзвалищі знайшли медичні відходи

  • У Трускавці правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище на вулиці Суховоля.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за забруднення земель. На ділянці провели обшуки.
  • Правоохоронці встановили, що побутовими відходами забруднили 728 квадратних метрів землі.
  • Спеціалісти відібрали взірці ґрунту для експертизи.
  • На стихійному сміттєзвалищі, окрім побутового сміття, знайшли медичні відходи – використані маски, системи для крапельниць, шприци та пробірки.


Правоохоронці виявили стихійне сміттєзвалище / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вони намагаються встановити осіб, причетних до правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або обмеження волі терміном до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.


Серед сміття були медичні відходи / Фото Львівської облпрокуратури


Винному загрожує штраф / Фото Львівської облпрокуратури


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури