Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 27 лютого на Львівщині будуть пориви штормового вітру. Дороги Львова та області огорне ожеледиця.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 27 лютого. У Львові та області стане дещо прохолодніше.

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Прогноз погоди на Львівщині на 27 лютого

На Львівщині вночі 27 лютого буде помірний дощ. Вдень, ймовірно, падатимуть дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують погіршення видимості під час опадів.

Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Також вночі та вранці на дорогах будуть слабка ожеледь та налипання мокрого снігу.

Вітер північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Ймовірні місцями пориви штормового вітру, 15 – 20 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 3 до 8 градусів тепла.



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