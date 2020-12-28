Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди у Львові та області на 29 грудня
Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про пориви штормового вітру у Львові та області 29 грудня. На дорогах Львівщини вночі та вранці буде ожеледиця. Подекуди падатиме мокрий сніг та дощ.
На Львівщині 29 грудня буде хмарна погода. У Львові та Львівській області очікують пориви штормового вітру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 29 грудня
На Львівщині 29 грудня буде вітряна погода. Подекуди випаде невеликий дощ та мокрий сніг.
Атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість дещо зменшиться. Дороги Львова та області вночі та вранці огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про пориви штормового вітру, 17 – 22 метри за секунду.
Температура у Львові та області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 4 до 9 градусів тепла.
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