Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про пориви штормового вітру у Львові та області 29 грудня. На дорогах Львівщини вночі та вранці буде ожеледиця. Подекуди падатиме мокрий сніг та дощ.

На Львівщині 29 грудня буде хмарна погода. У Львові та Львівській області очікують пориви штормового вітру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 29 грудня

На Львівщині 29 грудня буде вітряна погода. Подекуди випаде невеликий дощ та мокрий сніг.

Атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість дещо зменшиться. Дороги Львова та області вночі та вранці огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про пориви штормового вітру, 17 – 22 метри за секунду.

Температура у Львові та області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 4 до 9 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 29 грудня на дорогах Львівщини буде ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути особливо уважними під час руху. Водіям слід вмикати фари та обирати помірну швидкість, щоб могти вчасно загальмувати в разі потреби. Своєю чергою, пішоходам потрібно носити неслизьке взуття та переходити дорогу в відведених для цього місцях.