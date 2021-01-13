У Львові суд оштрафував батька школяра за булінг однокласників. П’ятикласник школи №97 регулярно лаявся до вчителів та бив однокласників.

Випадок булінгу зафіксували у львівській школі №97, що на вулиці Миколайчука. Школяр систематично бив однокласників. Про це повідомив ZAXID.NET.

До теми Шарпала й давала стусани: суд закрив справу про побиття школяра вчителькою

Що робив п'ятикласник у школі

За матеріалами справи, учень 5 класу булив школярів та вчителів.

З першого дня навчального року хлопець постійно шарпав, копав та бив своїх однокласників.

Також школяр лаявся до вчителів та учнів школи.

Така поведінка п'ятикласника тривала упродовж цілого семестру з 1 вересня до 8 грудня 2020 року.

У грудні правоохоронці склали протокол на батька хлопця.

Який вирок виніс суд

Під час засідання суду 30 грудня 50-річний батько школяра погодився зі звинуваченням у булінгу. Справу розглядав суддя Франківського райсуду Руслан Єзерський. Він визнав львів'янина винним у тому, що його син булив вчителів та однокласників.

Чоловіка оштрафували на 850 гривень. Також він повинен сплатити 420 гривень судового збору.