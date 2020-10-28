На Львівщині 27 жовтня чоловік на вулиці вдарив жінку ножем в груди. Правоохоронцям потрібно було лише 30 хвилин, щоб знайти та затримати вбивцю.

Інцидент трапився в одному з сіл Жовківського району близько обіду. Чоловік зарізав жінку через конфлікт. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали зловмисника

Стурбовані місцеві жителі зателефонували до поліції. Вони розповіли, що невідомий чоловік вдарив ножем у серце їхній односельчанці та втік.

Поранення було смертельне. Незважаючи на зусилля медиків, 75-річна місцева жителька померла.

На місце виклику одразу виїхали правоохоронці. Протягом 30 хвилин чоловіка знайшли. Зловмисником виявився 60-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що він штрикнув жінку ножем у серце через конфлікт між ними.



Чоловік штрикнув жінку ножем через конфлікт / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за цей злочин, – до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.