Штрикнув жінку ножем в серце: на Львівщині вбивцю затримали за 30 хвилин – фото
На Львівщині 27 жовтня чоловік на вулиці вдарив жінку ножем в груди. Правоохоронцям потрібно було лише 30 хвилин, щоб знайти та затримати вбивцю.
Інцидент трапився в одному з сіл Жовківського району близько обіду. Чоловік зарізав жінку через конфлікт. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.
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Як затримали зловмисника
- Стурбовані місцеві жителі зателефонували до поліції. Вони розповіли, що невідомий чоловік вдарив ножем у серце їхній односельчанці та втік.
- Поранення було смертельне. Незважаючи на зусилля медиків, 75-річна місцева жителька померла.
- На місце виклику одразу виїхали правоохоронці. Протягом 30 хвилин чоловіка знайшли. Зловмисником виявився 60-річний місцевий житель.
- Поліцейські встановили, що він штрикнув жінку ножем у серце через конфлікт між ними.
Чоловік штрикнув жінку ножем через конфлікт / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за цей злочин, – до 15 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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