На Львівщині зловмисники зруйнували частину археологічного розкопу, який проводили на території археологічної пам’ятки національного значення "Городище літописного міста Звенигород". Поліція відкрила кримінальну справу.

Про руйнування археологічної пам'ятки поліцейських сповістила співробітниця Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисники зруйнували архітектурну пам'ятку

Близько 12:00 21 грудня до поліції звернулась 62-річна львів'янка.

Співробітниця Інституту українознавства імені Крип’якевича розповіла, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі пошкодили археологічну пам’ятку національного значення.

На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.

Вони встановили, що й справді зловмисники зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі "Замок", яке розташоване на території пам’ятки археології національного значення "Городище літописного міста Звенигород".

Поліцейські побачили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані ями.

Зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ – початку ХІІІ століть.

Правоохоронці встановили, що невідомі також проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.



Зловмисники зруйнували архітектурну пам'ятку у Звенигороді / Фото поліції Львівщини

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Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Санкція статті передбачає покарання – від 34 до 85 тисяч гривень штрафу, обмеження волі терміном до 3 років або до 3 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини події та людей, причетних до правопорушення.



Невідомі зруйнували дерев'яні конструкції княжої доби / Фото поліції Львівщини



Зловмисники шукали цінності за допомогою металошукача / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини