Поліція оголосила у розшук 17-річну львів'янку Наталю Леушіну. Вона вийшла з дому 30 березня й не повернулась. Наразі зв'язок з дівчиною відсутній.

Про зникнення дівчини заявила її матір. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувати на оперативну лінію 102.

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Дівчина зникла 30 березня

У поліції повідомили, що 31 березня до правоохоронців за допомогою звернулась матір Наталі Леушіної. Вона розповіла, що її донька вийшла з дому 30 березня й не повернулась.

Близько 13:00 31 березня дівчина зателефонувала батькам. Проте після цього зв'язок повністю перервався. Правоохоронці оголосили у розшук 17-річну львів'янку. У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Наталі Леушіної, звертатись за телефонами 102 або 238-43-95.

Прикмети зниклої:

зріст 156 сантиметрів,

худорлява тілобудова,

коротке світле волосся,

карі очі,

була одягнена в сині джинси, сині кросівки із білою підошвою, чорну спортивна кофта та чорну кепку.



У Львові зникла 17-річна Наталя Леушіна/ Фото "Варта 1"