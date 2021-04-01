Шукають 2 доби: у Львові зникла 17-річна Наталя Леушіна

Джерело:ZAXID.NET
Поліція оголосила у розшук 17-річну львів'янку Наталю Леушіну. Вона вийшла з дому 30 березня й не повернулась. Наразі зв'язок з дівчиною відсутній.
Про зникнення дівчини заявила її матір. Правоохоронці просять усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувати на оперативну лінію 102.
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У поліції повідомили, що 31 березня до правоохоронців за допомогою звернулась матір Наталі Леушіної. Вона розповіла, що її донька вийшла з дому 30 березня й не повернулась.
Близько 13:00 31 березня дівчина зателефонувала батькам. Проте після цього зв'язок повністю перервався. Правоохоронці оголосили у розшук 17-річну львів'янку. У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Наталі Леушіної, звертатись за телефонами 102 або 238-43-95.
Прикмети зниклої:
У Львові зникла 17-річна Наталя Леушіна/ Фото "Варта 1"