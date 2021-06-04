Шукають другий тиждень: на Львівщині безвісти зник 22-річний іноземець – фото

Львівські правоохоронці оголосили в розшук 22-річного іноземця Отабека Кулова. Він 24 травня виїхав з Івано-Франківська у Львів. З того часу зв'язку з чоловіком немає.

Отабек Кулов – громадянин Таджикистану. Його пошуки тривають вже другий тиждень.

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На Львівщині зник 22-річний іноземець

Поліція розшукує безвісти зниклого Отабека Кулова. 22-річного громадянина Таджикистану востаннє бачили 24 травня. Він виїхав потягом з Івано-Франківська у Львів. Відтоді його місцеперебування невідоме. Зв'язку з чоловіком немає.

Прикмети безвісти зниклого:

виглядає на 25 років;

гладкої тілобудови;

зріст 165 – 170 сантиметрів;

темне волосся, карі очі;

був одягнутий у балонову сіро-синю куртку, темні джинси, темну футболку та темні кросівки з білими підошвами.

Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклого, повідомити за телефонами 102, 258 – 69 – 00, 238 – 43 – 95 або 093 – 054 – 9700.



Отабек Кулов поїхав у Львів і зник / Фото Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації