У Львові біля ТЦ Forum Lviv 20 квітня трапилась ДТП – 22-річний водій Ford Fusion на швидкості вилетів на тротуар та збив жінку. Від удару пішохідку відкинуло на кілька метрів.

Аварія трапилась близько 19:00 біля ТЦ Forum Lviv, що розташований на вулиці Під Дубом. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. До теми На Львівщині авто злетіло з моста та перекинулось: водія "вирізали" з салону – фото Авто вилетіло на тротуар й збило жінку Близько 19:00 водій Ford Fusion, 22-річний житель Червоноградського району, не впорався з керуванням та на швидкості вилетів на тротуар біля ТЦ Forum Lviv.

У той час там проходила 54-річна львів'янка, яка саме прямувала до пішохідного переходу.

На жаль, зіткнення уникнути не вдалось. Від удару жінка відлетіла на кілька метрів.

Внаслідок ДТП постраждала отримала травми, зокрема, перелом руки.

Медики відвезли її до лікарні. Дивіться відео моменту ДТП біля ТЦ Forum Lviv: Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини та причини ДТП. Читайте також На величезній швидкості: у центрі Києва велосипедистка знесла дівчину-пішохода – відео

Авто збило жінку на тротуарі біля ТЦ "Форум" / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини