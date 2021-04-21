На шаленій швидкості вилетів на тротуар: біля ТЦ Forum Lviv водій Ford збив жінку – фото і відео

Джерело:поліція Львівщини
У Львові біля ТЦ Forum Lviv 20 квітня трапилась ДТП – 22-річний водій Ford Fusion на швидкості вилетів на тротуар та збив жінку. Від удару пішохідку відкинуло на кілька метрів.
Аварія трапилась близько 19:00 біля ТЦ Forum Lviv, що розташований на вулиці Під Дубом. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Дивіться відео моменту ДТП біля ТЦ Forum Lviv:
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини та причини ДТП.
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Авто збило жінку на тротуарі біля ТЦ "Форум" / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини