На шаленій швидкості вилетів на тротуар: біля ТЦ Forum Lviv водій Ford збив жінку – фото і відео

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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові біля ТЦ Forum Lviv 20 квітня трапилась ДТП – 22-річний водій Ford Fusion на швидкості вилетів на тротуар та збив жінку. Від удару пішохідку відкинуло на кілька метрів.

Аварія трапилась близько 19:00 біля ТЦ Forum Lviv, що розташований на вулиці Під Дубом. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Авто вилетіло на тротуар й збило жінку

  • Близько 19:00 водій Ford Fusion, 22-річний житель Червоноградського району, не впорався з керуванням та на швидкості вилетів на тротуар біля ТЦ Forum Lviv.
  • У той час там проходила 54-річна львів'янка, яка саме прямувала до пішохідного переходу.
  • На жаль, зіткнення уникнути не вдалось. Від удару жінка відлетіла на кілька метрів.
  • Внаслідок ДТП постраждала отримала травми, зокрема, перелом руки.
  • Медики відвезли її до лікарні.

Дивіться відео моменту ДТП біля ТЦ Forum Lviv:

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини та причини ДТП.

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Авто збило жінку на тротуарі біля ТЦ "Форум" / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини