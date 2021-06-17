На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

ДТП трапилась приблизно о 22:00. Правоохоронці проводять розслідування.
До теми Відлетів на кілька метрів: у Городку в жахливій ДТП загинув 13-річний скутерист – фото і відео
Мотоцикліст влетів у коня
- Близько 22:00 у селі Комарники Самбірського району трапилась смертельна аварія.
- 25-річний житель району, керуючи мотоциклом Suzuki, на швидкості в'їхав в коня.
- Чоловік отримав важкі травми. Він помер до приїзду медиків.
- Тварина також дуже травмувалась і загинула.
Мотоцикліст влетів у коня / Фото поліції Львівщини
Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять досудове розслідування.
Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.