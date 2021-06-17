На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

ДТП трапилась приблизно о 22:00. Правоохоронці проводять розслідування.

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Мотоцикліст влетів у коня

  • Близько 22:00 у селі Комарники Самбірського району трапилась смертельна аварія.
  • 25-річний житель району, керуючи мотоциклом Suzuki, на швидкості в'їхав в коня.
  • Чоловік отримав важкі травми. Він помер до приїзду медиків.
  • Тварина також дуже травмувалась і загинула.

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Мотоцикліст влетів у коня / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять досудове розслідування.

Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.