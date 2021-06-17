На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

На Самбірщині 16 червня 25-річний мотоцикліст в'їхав у коня. Внаслідок аварії й тварина, і чоловік загинули.
ДТП трапилась приблизно о 22:00. Правоохоронці проводять розслідування.
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Мотоцикліст влетів у коня
- Близько 22:00 у селі Комарники Самбірського району трапилась смертельна аварія.
- 25-річний житель району, керуючи мотоциклом Suzuki, на швидкості в'їхав в коня.
- Чоловік отримав важкі травми. Він помер до приїзду медиків.
- Тварина також дуже травмувалась і загинула.
Мотоцикліст влетів у коня / Фото поліції Львівщини
Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять досудове розслідування.
Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.Зауважте! На Львівщині 3 червня трапились 2 аварії за участю мотоциклістів. На жаль, одна з них виявилась смертельною. Чоловік вилетів з дороги в електроопору та загинув.