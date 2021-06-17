На швидкості влетів у коня: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

На Самбірщині 16 червня 25-річний мотоцикліст в'їхав у коня. Внаслідок аварії й тварина, і чоловік загинули.

ДТП трапилась приблизно о 22:00. Правоохоронці проводять розслідування.

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Мотоцикліст влетів у коня

Близько 22:00 у селі Комарники Самбірського району трапилась смертельна аварія.

25-річний житель району, керуючи мотоциклом Suzuki, на швидкості в'їхав в коня.

Чоловік отримав важкі травми. Він помер до приїзду медиків.

Тварина також дуже травмувалась і загинула.

Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Особливо обережними необхідно бути у населених пунктах – слід не перевищувати швидкості та уважно стежити за дорогою. Це може врятувати ваше та чуже життя.



Мотоцикліст влетів у коня / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять досудове розслідування.

Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.